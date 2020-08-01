В Перми пройдет прямая телефонная линия по вопросам соблюдения прав детей на образование

13:02 | 11.08.2020

Прямая телефонная линия состоится 13 августа с 11:00 до 12:00. Задать вопросы, связанные с зачислением в образовательные учреждения, пермяки смогут по телефону 2-059-059.



Начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова совместно с представителем прокуратуры города проведут прямую телефонную линию по вопросам соблюдения прав детей на общедоступное и бесплатное образование.



Сейчас продолжается приём детей в 1 классы. Уже зачислено 14 526 будущих первоклассников, всего же ожидается, что в этом году в первый раз за парты сядут порядка 15 тысяч детей.



В рамках приёмной кампании текущего года реализована электронная система подачи заявлений, создана общегородская комиссия по контролю за приемом в образовательные учреждения, утверждены единые сроки зачисления детей по месту жительства и на свободные места для всех школ города.



Пермяков просят оставить свое мнение об удовлетворенности приемной кампанией в 1 классы в 2020 году. Сделать это можно на Едином портале Пермского образования https://permedu.ru/. Все предложения родителей будут обрабатываться и учитываться для совершенствования процедуры приёма в школы в последующем.



В ходе прямой телефонной линии родители также смогут задать вопросы, касающиеся дошкольного и дополнительного образования: комплектование детских садов, переводы из одного учебного заведения в другое, доступность услуг в учреждениях допобразования. Прием звонков будет проходить 13 августа с 11:00 до 12:00 по телефону: 2-059-059.

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