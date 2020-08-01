Пермь: новости дня
12:39 | 11.08.2020
Фонд дольщиков провел осмотр долгостроя «Первый пермский микрорайон» для оценки его рыночной стоимости
Аналогичный осмотр для определения рыночной стоимости уже был проведен на объектах по ул. Адмирала Ушакова, 34, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Кировоградская, 68а, ул. КИМ, 14.
Ранее врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что восстановление прав дольщиков – значимый вопрос для региона. Несмотря на то, что ключевую роль в этом процессе играет федеральный Фонд, краевые власти делают всё, что от них зависит, чтобы ускорить принятие решений Фондом. В июне между Пермским краем и Фондом было заключено соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков 37 проблемных объектов. Сейчас прорабатывается вопрос заключения еще одного соглашения, в которое войдут остальные объекты. Кроме того, Пермский край увеличил свою долю софинансирования с 453 до 725 млн рублей, средства заложены в региональном бюджете на 2020 год.
Всего в Пермском крае 58 проблемных домов. В июле федеральный Фонд принял решение о достройке проблемного дома на ул. Толмачева, 15.
Кроме того, для достройки домов, застройщики которых не признаны банкротами, правительство региона утвердило дополнительные региональные меры поддержки. Эти меры предполагают выдачу займа застройщику или выкуп свободных помещений на сумму, необходимую для завершения работ. С застройщиками, которые претендуют на поддержку, ведутся переговоры. Специалисты минстроя, ПАИЖК и ИГСН анализируют показатели готовности объектов, сумму достройки, финансовые возможности девелопера. На сегодня рассматривается возможность достройки с помощью региональных мер следующих домов: ул. Пушкарская, 142, ул. КИМ, 60б, ул. Подводников, 88б, ул. Революции, 2а.
© «Вечерние ведомости»
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