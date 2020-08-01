В столице Прикамья сдана улица Краснова, отремонтированная по национальному проекту БКАД

12:31 | 11.08.2020

В Пермской городской агломерации прошла приемка еще одного дорожного объекта, отремонтированного в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Это участок ул. Краснова в Перми от ул. Сибирской до Комсомольского проспекта. Протяженность приведенного в порядок дорожного покрытия составляет почти полкилометра.



Комплексные ремонтные работы на объекте выполнила компания «ДСК Автореал». Работы организация завершила на 2,5 месяца раньше срока, после чего на обновленное дорожное покрытие была нанесена разметка.



«Перед подрядчиком стояла задача максимально спрямить объект, расширить тротуарную часть для увеличения пешеходного потока (с 1 до 1,5 метров), установить бордюрный камень, провести озеленение, увеличить число парковочных карманов, установить ограждения и новые опоры освещения, а также заасфальтировать дорогу», – рассказал замдиректора МКУ «Благоустройство Свердловского района» Дмитрий Бартоломей.

По его словам, специализированная лаборатория взяла пробы асфальта на объекте, они соответствуют нормативам. В приемке дороги принимали участие представители министерства транспорта Пермского края, ФКУ «Упрдор Прикамье», администрации Свердловского района, краевой Общественной палаты.



По данным министерства транспорта Прикамья, всего в краевой столице в этом году по нацпроекту приведут в порядок 14 объектов. В целом в Пермском крае отремонтируют 35 дорог в четырех муниципалитетах. Еще 20 объектов будут отремонтированы в рамках экономии от проведения конкурсных процедур.



Отметим, на данный момент в Пермской городской агломерации в рамках нацпроекта сдано уже 12 из 20 объектов. Работы по остальным находятся на личном контроле врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

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