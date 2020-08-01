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14:39 | 10.08.2020
В 2021 году при поддержке края в Кочевском округе Прикамья завершится строительство нового сельского клуба
«Очень важно, чтобы даже жители глубинки имели возможность творческой самореализации, могли занять себя чем-то полезным в свободное время. В небольшом поселке Октябрьский Кочевского округа в местном клубе работало 15 кружков. Люди с интересом их посещали, несмотря на отсутствие комфортных условий. Клуб располагался в аварийном деревянном здании 1954 года постройки. Но скоро проблема будет решена – уже в следующем мае планируем открыть новый сельский клуб. Здание сейчас активно строится, подрядчик работает с небольшим опережением. Ждем завершения работ и открытия клуба на радость местным жителям», – сказал Дмитрий Махонин.
Начиная с апреля, на строительной площадке Октябрьского сельского клуба (является структурным подразделением МБУК «Кочевский центр развития культуры») был расчищен и выровнен земельный участок, подготовлен фундамент. Новое здание будет больше предыдущего – 324 кв. м (ранее – 285 кв. м), вместимостью 100 человек. На реализацию проекта направлено около 14,4 млн руб. – из средств бюджета Пермского края (11,5 млн руб.) и Кочевского муниципального округа (2,9 млн руб.).
Дмитрий Махонин по итогам инспекции стройки отметил, что после ввода новый сельский клуб станет настоящим очагом культуры поселка и близлежащих населенных пунктов – таким, как муниципальный культурно-досуговый центр в селе Юрла.
На протяжении многих лет Юрлинский КДЦ является настоящей точкой притяжения для жителей села. Творческие коллективы, работающие при центре, являются участниками всероссийских и региональных конкурсов. В хорах «Русская песня» и «Учитель», вокальных ансамблях «Бравые ребята», «Хорошее настроение» и «Добрый вечер», хореографических коллективах «ЭлИС» и «Задоринки», а также многочисленных творческих объединениях в структурных подразделениях КДЦ занимаются более 650 человек. Всего на базе центра работает 71 кружок. Только в прошлом году в культурно-массовых событиях учреждения приняли участие почти 84 тыс. человек. Есть в Юрлинском культурно-досуговом центре и визитная карточка – ежегодный региональный фестиваль народного творчества «Русский остров».
За последние два года Юрлинский КДЦ удалось заметно обновить. Два года назад благодаря участию в федеральном проекте «Местный дом культуры», реализующегося на территории Прикамья при поддержке регионального минкульта, были приобретены проектор, ноутбук, экран, звуковое и световое оборудование. В прошлом году в учреждении были выполнены ремонтные работы в рамках реализации проекта «Культура малой Родины». Однако самым ярким событием года стало открытие социального кинозала в рамках региональной составляющей нацпроекта «Культура», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Новый кинозал пользуется заметным спросом: с января по май 2020 года здесь состоялось 19 сеансов с участием 1243 зрителей, половина которых – дети. В весенне-летний период показы проводились в онлайн-режиме.
«До полного преображения Юрлинскому КДЦ осталось только отремонтировать фасад. Работы запланированы на будущий год», – рассказала директор КДЦ Оксана Мелехина. По ее словам, новый облик культурно-досугового центра соответствует планам по комплексному благоустройству территории в Юрле. В ближайшие два года КДЦ вместе с расположенной рядом Аллеей Славы и стадионом будут преобразованы в современный квартал досуга и активного отдыха селян.
Комплексное развитие общественной территории началось уже в этом году. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на Аллее Славы началась реконструкция памятника героям Великой Отечественной войны и строительство пешеходных дорожек. Общая стоимость работ – 3,1 млн руб., из которых 2,6 млн руб. – средства федерального бюджета.
В следующем году на территории места отдыха будут обустроены спортивные объекты: универсальная площадка для баскетбола и волейбола, зона для воркаута. Помимо этого, власти Юрлинского округа в скором времени намерены реконструировать и стадион.
Дмитрий Махонин поддержал планы муниципалитета по развитию общественной территории и посоветовал заявляться на участие в различных краевых программах и федеральных проектах для их реализации.
Напомним, в этом году на реализацию в Прикамье нацпроекта «Культура» направлено 75,9 млн руб. Кроме того, регион включен в федеральный проект «Культура малой Родины», ориентированный на преобразования театров и домов культуры в сельских территориях. На эти цели предусмотрено еще 87,6 млн руб.
© «Вечерние ведомости»
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