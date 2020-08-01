Жителей Перми приглашают на городскую ярмарку «Гриль, барбекю»

14:30 | 10.08.2020

Площадка по адресу: проспект Парковый, 66 (перед входом в гипермаркет «Лента») примет гостей с 13 по 16 августа. Посетители смогут попробовать и купить фермерскую продукцию: мясные деликатесы, овощи, сыры.



Как рассказали в Пермском городском бизнес-инкубаторе, ярмарка будет работать с 12:00 до 20:00. Организаторами мероприятия выступают администрация Перми, гипермаркет «Лента», а также министерство промышленности и торговли Пермского края и МКУ «Пермский центр бизнеса». Ярмарка расположится с 13 по 16 августа по адресу: проспект Парковый, 66 (перед входом в гипермаркет «Лента»).



Участники ярмарки порадуют покупателей вкусной и свежей фермерской продукцией, среди которой сыры, колбасные и мясные деликатесы, овощи с грядки и свежая зелень, а в зоне барбекю гости ярмарки смогут отведать шашлык и жареный сыр.

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