Сельхозтоваропроизводители Прикамья могут подать заявку на получение субсидий через МФЦ

13:56 | 10.08.2020

В многофункциональных центрах Пермского края начали прием заявок от сельхозтоваропроизводителей на возмещение части затрат по уплате первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение сельхозтехники. С заявлением о предоставлении государственной поддержки могут обратиться сельскохозяйственные товаропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса, организации, осуществляющие переработку сельхозпродукции и структур потребительской кооперации.



Подать заявку на получение господдержки аграрии могут в любом филиале «Мои Документы» Пермского края. Порядок оказания услуги максимально упрощён. Специалисты формируют пакет документов, предоставленных заявителем, а затем передают его в региональный минсельхозпрод. Получать результат в МФЦ не нужно. Информация о сельхозпроизводителях, включенных в программу по субсидированию, размещается на сайте министерства http://www.agro.permkrai.ru/.



Прием заявок на предоставление субсидий в многофункциональных центрах продлится до 28 августа включительно.



Специалисты МФЦ напоминают: приходить в отделение нужно в масках, перчатках, а также с собственной ручкой для заполнения заявления. На входе в отделение и в самом помещении необходимо соблюдать социальную дистанцию.

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