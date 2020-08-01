Краевые власти помогли 15 туристам вернуться в Пермь из Дубая

13:25 | 10.08.2020

По поручению врио губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в краевую столицу доставили 15 земляков из аэропорта Екатеринбурга. Жители Перми и Пермского района накануне прибыли специальным рейсом из Дубая. По предписанию главного санитарного врача граждане обязаны в течение трех суток самостоятельно сдать тесты на COVID-19.



Ранее пермяки обратились в соцсетях к Дмитрию Махонину с просьбой помочь вернуться домой.



В общей сложности с начала пандемии коронавируса краевые власти помогли вернуться на родину 627 туристам, проживающим в Прикамье. Помимо этого, оказывается помощь по возвращению домой вахтовиков.



Отметим, вывоз пермяков из аэропортов прилета организован с соблюдением всех требований безопасности, автобусы оборудуются средствами защиты для водителя. Пассажиры получают продуктовые наборы в дорогу. В группе сопровождения обязательно находится представитель министерства территориальной безопасности Пермского края.

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