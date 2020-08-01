Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Прикамье сохраняется ниже 1 в течение шести дней

12:58 | 10.08.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, 12 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6572. Ежесуточный прирост больных составил 1,0% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 9 августа – 0,95).



Из 67 новых инфицированных – 21 мужчина, 46 женщин. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 17 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 2 летальных исхода: 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 10 августа зафиксировано 180 летальных исходов от COVID-19. Еще 109 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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