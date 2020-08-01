Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 15 территориях Прикамья

15:07 | 7.08.2020

За последние сутки в Прикамье выявлено 72 новых случая заражения COVID-19. Более половины заболевших – 37 человек – проживают в Перми.

9 человек заболели в Добрянском городском округе, 6 в Осинском, четверо в Лысьвенском, трое - в Пермском районе.

В Уинском, Куединском и Бардымском районах по двое заболевших, в Кишерти, Кочево, Юсьве, Губахе, Кизеле, Горнозаводске и Березниках - по одному. Свободной от коронавируса остается только одна территория края - Косинский округ.

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