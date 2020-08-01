Энергетики рекомендуют жителям Прикамья проверить свои УК и ТСЖ

14:24 | 7.08.2020

Энергетики «Т Плюс» призывают жителей Пермского края, которые выбрали в качестве обслуживающих организаций УК и ТСЖ, проконтролировать подготовку своих домов к отопительному сезону.

Работы по проверке и модернизации трубопроводов в городах региона проводятся по графику, но качество теплоснабжения в значительной степени зависит от состояния внутридомовых систем. Обязанность их содержания лежит на организациях, обслуживающих жилой фонд, - УК и ТСЖ.

В ходе подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему сезону в соответствии с установленными требованиями УК и ТСЖ должны выполнить комплекс организационных и технических мероприятий. Главный ориентир – «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и их ключевые пункты. Также важно, что для приемки дома к зиме у УК и ТСЖ не должно быть задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за потребленные коммунальные ресурсы.

Официальные представители УК и ТСЖ обязаны предоставлять жильцам обслуживаемого дома отчет о работах по подготовке жилого дома к отопительному сезону. В случае, если житель получает отказ, он может обратиться в ресурсоснабжающую организацию (Пермский филиал ПАО «Т Плюс», «Пермская сетевая компания»), администрацию района или в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края. Здесь смогут не только предоставить справочную информацию, но и оказать предусмотренное законом воздействие на обслуживающую организацию.

Вместе с тем недобросовестное отношение специалистов УК и ТСЖ к одной из своих ключевых обязанностей должно быть сигналом к рассмотрению вопроса о замене управляющей компании или товарищества.

«Только качественная подготовка внутридомового оборудования теплоснабжения и теплопотребления, а также правильное его функционирование обеспечит жителям благополучное прохождение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов», - подчеркивает Анатолий Лаврентьев, заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по техническим вопросам.

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