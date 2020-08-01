Союз строителей Пермского края поздравляет коллег с профессиональным праздником

14:19 | 7.08.2020

Союз строителей Пермского края, отмечая существенный вклад всего строительного сообщества в экономику и динамичное развитие Пермского края, поздравляет всех представителей строительного комплекса со знаменательным профессиональным праздником - Днем строителя.

Независимо от кризисных явлений, строительная отрасль Прикамья одной из первых смогла восстановить свою плодотворную работу и продолжить возведение важнейших объектов капитального строительства региона, обеспечивая их дальнейший ввод в эксплуатацию. Среди этих объектов - магистральные автомобильные дороги, крупные благоустроенные жилые комплексы, общеобразовательные средние школы, детские дошкольные учреждения, больницы, поликлиники, объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры, спортивные сооружения и многие другие.

Строительная отрасль стоит в авангарде решения предстоящих важнейших задач по реализации национальных проектов, возведению крупных региональных инфраструктурных и градообразующих объектов для создания комфортной и благоустроенной среды проживания жителей нашего родного Пермского края.

От всего сердца поздравляю всех участников строительства с профессиональным праздником, желаю дальнейшего совершенствования в своей деятельности. Пусть все задуманное будет осуществлено, а главное, в каждый дом придет благополучие, достаток и праздничное настроение. Всем счастья и удачи!

Почетный строитель России,

председатель правления РООР «Союз строителей Пермского края»

Владимир Васильевич Копытов

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