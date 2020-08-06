ОПФР по Пермскому краю: для подачи заявления на выплату детям до 16 лет остается меньше двух месяцев

12:31 | 7.08.2020

Пермские родители, имеющие детей до 16 лет и не подавшие заявление на выплату в связи с коронавирусной инфекцией, могут сделать это до 30 сентября включительно. По данным Пенсионного фонда, еще не обратилось за выплатой порядка 4% семей.

Ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев на детей до трех лет Пенсионный фонд стал производить с апреля. С июня - осуществляет единовременные выплаты в размере 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет.

Кроме того, в соответствии с Указом президента от 23 июня, право на дополнительную единовременную выплату в июле в размере 10 тысяч рублей получили родители, усыновители, опекуны и попечители детей, родившихся в период с 11.05.2004 года по 30.06.2020 года.

Особенностью этой выплаты стал беззаявительный порядок - ее предоставление осуществляется автоматически, на основании поданных заявлений на ежемесячную и/или единовременную выплаты. Всего, по расчетам регионального Отделения ПФР, в Прикамье средства получили более 526 тысяч детей.

Семьи, которые еще не обращались за получением выплаты, могут это сделать до 30 сентября 2020 года включительно через Портал госуслуг, клиентские службы ПФР или МФЦ. Получить более подробную информацию, а также предварительно записаться на прием можно по номерам телефонов «горячих линий» Отделения ПФР и его территориальных управлений, доступным по адресу http://www.pfrf.ru/branches/perm/contacts/.

Для заполнения заявлений понадобятся: паспорт заявителя; свидетельство о рождении каждого ребенка, на которого предусмотрены выплаты; реквизиты банковского счета заявителя; документы, подтверждающие нахождение ребенка под опекой.

Получение выплаты в отделениях Почты России законом не предусмотрено.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплате на детей до 3 лет и выплате на детей от 3 до 16 лет.

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