Энергетики «Т Плюс» призывают жителей Перми быть осторожнее возле теплосетей

15:46 | 6.08.2020

В Пермском филиале «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» обращают внимание жителей города на необходимость проявлять повышенную бдительность при нахождении вблизи объектов ЖКХ.



Это наиболее актуально во время подготовки теплосетевой инфраструктуры Перми к отопительному сезону. Именно сейчас проводятся гидравлические испытания и работы по реконструкции тепловых сетей, которые могут быть опасны для горожан. Информация о времени и месте проведения гидравлических испытаний размещена на сайте «Т Плюс», в разделе «Клиентам» http://www.tplusgroup.ru/org/perm/clients/teplo/raboty-na-teplosetjakh/. В местах проведения гидравлических испытаний необходимо проявлять максимальное внимание и осторожность, здесь возможен выход теплоносителя на поверхность под высоким давлением.



В первую очередь, в группу риска входят дети, которые в летнее время находятся на каникулах в городе. Так как вся теплоснабжающая инфраструктура расположена в городских зонах, от внимательности ребят зависит их безопасность.



Большую роль при разъяснении правил поведения вблизи летних раскопок играет семья, считает технический директор — главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев: «Родителям стоит еще раз напомнить детям – нельзя играть вблизи люков тепловых камер! Также крайне опасно подходить к краю раскопок, перелезать за ограждение, кататься на велосипедах в местах проведения ремонтов».



О незакрытых или поврежденных люках камер, колодцах, сильном парении из них, выходе воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в аварийно-диспетчерские службы по месту жительства. В Перми это можно сделать по номеру Центральной диспетчерской службы ООО «ПСК»: (342) 243-72-99.

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