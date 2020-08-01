Дмитрий Махонин: «Вопросы, связанные с трудоустройством жителей Прикамья, сегодня в приоритете»

15:41 | 6.08.2020

5 августа на заседании краевого правительства обсудили вопрос поддержки занятости населения Прикамья. В центре внимания был вопрос помощи полностью или частично потерявшим работу в период пандемии прикамцам.



Врио губернатора Дмитрий Махонин подчеркнул, что в сложной ситуации экономического спада, связанной с борьбой с коронавирусной инфекцией, в регионе удалось избежать массовых увольнений; основные промышленные предприятия Пермского края избежали сокращения штата, и уровень занятости в этой отрасли совпадает с показателями прошлого года – свыше 200 тысяч человек: «Тем не менее, безработица в Прикамье, как и по всей стране, увеличилась. Поэтому основная задача сегодня – поддержать людей, которые потеряли работу и оказались в трудной жизненной ситуации. Обращаю внимание всех работников государственных органов: вопросы, связанные с трудоустройством жителей, сегодня в приоритете».



С начала введения ограничительных мер на поддержку безработных граждан в Пермском крае было направлено около 1,7 млрд рублей, отметил Дмитрий Махонин. В Центре занятости на учете сейчас состоят примерно 61 тысяча жителей, и все они получают увеличенные пособия: максимальное выросло в 1,5 раза (с 9280 до 13949 рублей), минимальное – почти в три раза (с 1750 до 5175 рублей). Для тех, кто прекратил получать социальные выплаты, период начислений продлен до 1 октября.



Для поддержки родителей, потерявших работу, были введены дополнительные выплаты по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Чтобы поддержать малый бизнес, был увеличен размер выплаты индивидуальным предпринимателям, прекратившим деятельность после 1 марта 2020 года. Прежде размер пособия составлял 1750 рублей, сейчас – 13949 рублей. На сегодня этим видом поддержки воспользовались 373 ИП.



«Мы понимаем, что пособие по безработице – это временная мера поддержки, - пояснил министр социального развития региона Павел Фокин. – Главное – постоянный источник дохода от трудовой деятельности. Поэтому задача Центра занятости – максимально найти работу всем обратившимся гражданам».



По словам Павла Фокина, в период пандемии специалисты Центры занятости в среднем отрабатывали около 3 тысяч телефонных обращений в день, а всего провели более 200 тысяч консультаций. Сейчас количество обращений снизилось. Всего с начала года выдано более 35 тысяч направлений на работу, более 12,5 тысячи человек трудоустроились, профессиональное обучение получили более 6,1 тысячи прикамцев.



Дмитрий Махонин поручил профильным министрам проработать вопрос размещения свободных вакансий в курируемых отраслях на портале «Работа в России» (https://trudvsem.ru/), который бесплатно предлагает электронные сервисы службы занятости. Необходимо, чтобы жители Прикамья могли найти достойную работу в родном регионе, подчеркнул врио губернатора: «Портал должен стать для вас «единым окном» для размещения вакансий».



Также Дмитрий Махонин поставил задачу активно задействовать механизмы ускоренной переподготовки кадров. Сейчас в разных территориях Пермского края созданы около 25 многофункциональных центров прикладных квалификаций, а в сентябре планируется открыть первый в стране Центр опережающей профессиональной подготовки. Здесь будут обучаться 1,3 тысячи человек, среди которых – молодежь и люди предпенсионного возраста.



Кроме того, врио губернатора поручил краевому минсоцразвития подготовить предложения по усовершенствованию работы служб занятости. Так, Дмитрий Махонин предложил консолидировать деятельность краевого Центра занятости и кадровых агентств, работающих в Прикамье: «Задача у всех одна – помочь жителям найти работу и обеспечить достойную жизнь прикамским семьям. Считаю, надо объединять усилия».



Напомним, для желающих найти работу действует государственный информационный ресурс «Работа в России». На портале можно искать работу, размещать резюме, дистанционно контактировать с работодателем. С апреля по июль через сайт «Работа в России» поступило 73,5 тысячи заявлений. Сейчас жителям Прикамья доступно почти 20 тысяч рабочих мест, информация обо всех размещена на портале.



Также за трудоустройством можно обращаться в ЦЗН – по телефонам отделений краевого Центра занятости населения по месту жительства, указанным на сайте http://www.cznperm.ru/ в разделе «Контакты». Телефон краевой горячей линии по занятости 8 (342) 238-40-53.

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