Пермь: новости дня
14:53 | 6.08.2020
Больницы по борьбе с COVID-19 в Прикамье возвращаются к плановой госпитализации
По словам министра, в настоящее время наличие свободного коечного фонда составляет 66,4% от фактически развернутого – всего 3327 койко-мест, а от плана коечного фонда на 28 апреля (1827 коек) – 120,9%. Это позволяет проводить мероприятия по уменьшению ограничительных мер и расширению оказания медицинской помощи населению в плановой форме.
Врио губернатора региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что жители Прикамья нуждаются в возобновлении плановой госпитализации, и поручил краевому минздраву проработать вопрос поэтапного восстановления деятельности медицинских организаций. При этом должны быть организованы все меры безопасности, вестись постоянный мониторинг эпидемической ситуации в крае.
Решением оперштаба с 6 августа начинается первый этап обратного перепрофилирования больниц. В рамках него должны быть восстановлены 882 койки для плановой госпитализации, из них 594 койки терапевтического профиля, 246 коек отделений сестринского ухода и коек санаторного и реабилитационного профиля, а также 40 инфекционных коек. На первом этапе часть коек будет перепрофилирована в следующих учреждениях краевой столицы: Городская больница №6, краевая больница им. Вагнера, Краевой госпиталь ветеранов, Краевая детская клиническая больница, краевая психиатрическая больница и городская больница № 4 в Кизеле.
На втором этапе, который начинается с 13 августа, планируется восстановление еще 530 коек, в которые войдут 102 койки хирургического профиля, 278 коек отделений сестринского ухода и терапевтического профиля, а также 150 коек педиатрического профиля. Во второй этап войдут краевая больница им. Тверье, Пермская центральная районная больница, Краевая детская клиническая больница, Краевой кардиодиспансер, Октябрьская центральная районная больница и Городская больница Лысьвенского городского округа.
«Третий этап планируется начать не позднее 20 августа, так как нам необходимо оставить так называемый «остаточный фонд» коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Это около 1500 коек по всему Пермскому краю», – рассказала министр здравоохранения Оксана Мелехова.
На третьем этапе предполагается восстановление 365 коек, из которых 33 койки хирургического профиля, 995 коек отделений сестринского ухода и терапевтического профиля, 30 санаторных и 40 коек инфекционного профиля. На этом этапе рассматриваются 3 учреждения в краевой столице, а также Городская больница Соликамска и Осинская центральная районная больница.
Напомним, с учетом региональных особенностей, начиная с марта, отделения для оказания медицинской помощи больным c COVID-19 были развернуты в 22 медицинских организациях (преимущественно в краевой столице – 12 учреждений), в крупных населенных пунктах: Осе, Краснокамске, Кизеле, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Лысьве, Кудымкаре, Соликамске, Кизеле, а также в Пермском районе.
© «Вечерние ведомости»
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