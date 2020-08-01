Пермь: новости дня
14:45 | 6.08.2020
В юбилейный год Перми «Академия первых» примет одаренных детей в новом здании
«Благополучие и создание комфортных условий для обучения подрастающего поколения должны быть одним из определяющих направлений в преображении краевой столицы», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
Сегодня на 15 объектах образования ведутся строительно-монтажные работы, из них 3 объекта находятся в высокой степени готовности, по 7 объектам идет разработка проектно-сметной документации.
Как сообщила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, к концу года планируется завершить строительство мастерских по строительным специальностям Пермского строительного колледжа и общежитие на 400 мест для студентов СПО (прим. ред. – среднее профессиональное образование). «В конце этого – начале следующего года планируем сдать крайне важный объект в Индустриальном районе – спортивный зал для школы «Уральское подворье». Там учатся дети со сложной судьбой, у которых раньше вообще не было никакого спортзала», – добавила министр.
Еще одним важным объектом и украшением Перми и Пермского края станет центр выявления и поддержки одаренных детей «Академия первых». Пока Академия временно разместится на площадке одной из пермских школ.
На оснащение «Академии первых» в этом году из федерального и краевого бюджетов в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным, выделено 336 млн рублей. Центр заработает уже с октября. Всего в нем смогут обучаться порядка 4 тыс. детей ежегодно.
«Уверен, что талантливые ребята и девчонки не только из Перми, а со всего Пермского края по достоинству оценят возможности центра. Здесь они смогут повысить свои знания в области науки, искусства, спорта и социального проектирования. Тем самым, мы создаем новые возможности по обучению и получению новых навыков», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
В «Академии первых» будут установлены комплексы оборудования по естествознанию, для изучения основ прикладной космонавтики, робототехники и интеллектуальных систем управления, комплекты для производства мини-спутников. Кроме того, планируется оборудовать гончарные мастерские, классы мультимедиа и изучения виртуальной реальности и др.
Благодаря непрерывному нахождению в центре «Академия первых» у детей появится возможность погрузиться непосредственно в выбранную специальность и продемонстрировать свои достижения в профессиональном сообществе.
Кроме того, принято решение о реставрации здания «Муравейника», где сейчас находится Пермский краевой центр по техническому и естественнонаучному творчеству. Здесь планируется провести реконструкцию фундамента и чердачных перекрытий, теплоизоляцию стен, ремонт фасада с установлением антивандальной сетки. Кроме того, центр оснастят современными учебными лабораториями и кабинетами. Преобразования также пройдут в Пермском политехническом колледже им. Н.Г. Славянова, а для Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова в рамках «Пермь-300» будет построен новый учебный корпус и общежитие.
Напомним, старт проекта «Пермь-300» был дан президентом России Владимиром Путиным. В программу подготовки к юбилею краевой столицы вошли 104 объекта. Это строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, транспортной инфраструктуры. В ноябре прошлого года оргкомитет по подготовке 300-летия утвердил перечень приоритетных 15 объектов. По поручению врио губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в него были дополнительно включены преобразования 6 объектов культуры и спорта, а также проекты по развитию городской среды и 13 памятников архитектуры.
© «Вечерние ведомости»
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