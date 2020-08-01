Пермь: новости дня
13:11 | 6.08.2020
Энергетики «ПСК» начали техническое перевооружение теплосети на улице Чайковского
Техническое перевооружение 720 метров тепловых сетей на улице Чайковского ведется в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры микрорайона Балатово к отопительному сезону 2020-2021 годов. Работы согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами. Обновление теплосетей проводится поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.
«Несмотря на режим самоизоляции, который затронул по срокам старт ремонтной кампании, энергетики продолжают вести подготовку к следующему отопительному сезону. Все работы проводятся с соблюдением мер безопасности, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Наша задача – подготовить городские теплосети к зиме», - отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Сергей Гужев.
В межсезонье также проходят перекладки теплосетей на улицах Полины Осипенко, Газеты «Звезда», Революции и Островского. Выполняется техническое перевооружение тепломагистралей на улице Солдатова и в правобережной части города на улицах Федосеева, Закамской, Автозаводской, Маршала Рыбалко, Чистопольской, Сивашской. В 2020 году в рамках масштабной модернизации тепловых сетей в краевой столице будет заменено порядка 20 км магистральных и распределительных тепловых сетей.
Энергетики приносят жителям извинения за доставленный временный дискомфорт и напоминают: от надежной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в будущем отопительном сезоне.
© «Вечерние ведомости»
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