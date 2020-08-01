Пермь: новости дня
12:46 | 6.08.2020
Дмитрий Махонин: «Соцобъекты должны строиться качественно и в срок не только в городах, но и в поселках»
«Детский сад готов почти на 100%. Сейчас идет процесс внутреннего оснащения: завозится мебель, на окнах вешают шторы. Дал поручение краевому минобру не затягивать с получением лицензии, детишки должны пойти в детский сад как можно скорее. Обещают открыться уже в сентябре. Считаю, социальные объекты должны появляться не только в крупных городах, но и поселках, которые развиваются. При этом особое внимание нужно уделять качеству и срокам постройки. В Горном проживают порядка 10 тыс. человек, есть перспективы по строительству жилья, поэтому такие проекты очень своевременны», – сказал Дмитрий Махонин.
В министерстве образования и науки Прикамья признают, что сегодня в Пермском районе существует проблема очередей в дошкольные учреждения. Поселок Горный входит в состав Двуреченского сельского поселения – развивающейся территории, где наблюдается постоянный прирост населения, в том числе и семей с детьми. Благодаря строительству нового корпуса дети от 3 до 7 лет смогут без очереди попасть в садик. Частично будет снята напряженность для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
По словам заведующей детским садом «Семицветик» Людмилы Дорониной, ясельных групп в поселении никогда не было. С открытием нового корпуса в садик смогут пойти 60 малышей (3 группы).
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что новое здание для дошколят – это четвертый корпус садика «Семицветик» в Горном. Параллельно сейчас в одном из корпусов ремонтируется пищеблок. Кроме того, готовится проект для ремонта бассейна, который был построен давно, но фактически работал только один год.
«Объект не эксплуатируется уже 20 лет. В следующем году этот бассейн будет реконструирован, и в поселке Горный будет создан полноценный дошкольный образовательный комплекс», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
В новом корпусе для всестороннего развития детей оборудована сенсорная комната, кабинет с коррекционным комплексом «Логопедическая шхуна», спортивно-музыкальный зал и кабинеты узких специалистов. На прилегающей территории обустроены прогулочные зоны, установлена спортивная площадка.
«Основная идея нашего садика – создание палитры возможностей для самоопределения и самовыражения каждого ребенка, сенсорное развитие в раннем возрасте, познавательная направленность. Слоган-девиз – «Мир на кончиках пальцев!», – делится Людмила Доронина.
Кроме того, в садике создана студия конструирования и технического творчества «Самоделки», студия интеллектуальной игры «Совенок», закуплен уникальный набор «Наука для дошколят», интерактивные стол, доска и песочница. Воспитанники детсада смогут экспериментировать и наблюдать за ростом растений с помощью познавательного комплекса «Волшебная грядка». В планах – обустройство скалодрома.
Изготовлением и поставкой мебели для нового корпуса занимается местный производитель – компания «Юг-мебель» из Пермского муниципального района. Производитель готовит для ребят шкафчики, кроватки и игровые модули.
Общая сумма финансирования строительства составила 104,8 млн руб., из них 91,8 млн руб. – средства краевого бюджета, 13 млн руб. – средства местного бюджета.
Отметим, строительству необходимой социальной инфраструктуры как в центральных городах, так и отдаленных территориях края способствуют нацпроекты «Образование» и «Демография», инициированные президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, всего в этом году в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию 5 школ и 17 детских садов, из которых 5 дошкольных образовательных учреждений уже сданы.
© «Вечерние ведомости»
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