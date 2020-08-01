Оперштаб: в Прикамье с 1 сентября начнут работу все образовательные организации

12:29 | 6.08.2020

На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом под председательством врио губернатора региона Дмитрия Махонина принято решение возобновить деятельность всех образовательных организаций, включая организации дополнительного образования, с 1 сентября.



«Мне поступает очень много сообщений в директ и соцсети от родителей. Все интересуются, как будет организован учебный процесс, когда детские сады вернутся к полноценной работе. Мы должны сделать всё возможное и обеспечить безопасность наших детей в садиках, школах, техникумах. Начать подготовку необходимо уже сейчас», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



Министр образования и науки Раиса Кассина отметила, что учебный процесс будет устроен с соблюдением всех мер безопасности учащихся и преподавателей. Все дети и преподавательский состав обязательно будут проходить утренний фильтр с измерением температуры, будет организована регулярная обработка помещений дезинфицирующими средствами. «В учебных заведениях планируем составить специальный график с минимизацией рисков для учеников. Необходимо максимально сократить контакты ребят из параллельных классов и групп. Дети будут учиться в закрепленном за классом кабинете, кроме уроков химии, физики, труда, музыки и физкультуры», – резюмировала министр.



Сегодня, перед началом учебного года, во всех образовательных учреждениях региона проводятся косметический ремонт и санитарно-гигиенические мероприятия, обеспечиваются меры антитеррористической и противопожарной безопасности. Почти 50% учреждений принято надзорными органами, приемку остальных планируется завершить до середины августа.



Решением оперштаба с 1 сентября смогут возобновить свою работу организации, осуществляющие деятельность в сфере профессионального спорта, услуг спортивной подготовки, подготовки членов спортивных сборных команд Пермского края и спортивных сборных команд Российской Федерации. Кроме того, к полноценной деятельности вернутся организации, оказывающие услуги по предоставлению (аренде) объектов спорта, используемых для спортивной подготовки и тренировочных мероприятий.

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