Пермь: новости дня
12:24 | 6.08.2020
В Пермском крае возобновлена плановая госпитализация детей и диспансеризация
Врио губернатора региона Дмитрий Махонин обратил внимание, что у жителей региона высокая потребность в получении медуслуг, и поручил краевому минздраву проработать вопрос возобновления выездов узких специалистов в территории, как только позволит эпидемическая ситуация.
Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» предстоит охватить профосмотрами более 1,071 млн жителей Пермского края. В это число входят как профосмотры несовершеннолетних, так и диспансеризация взрослого населения, изменения в которой коснулись возрастов пациентов, кратности и объемов исследований. Например, для разных категорий граждан появилась возможность чаще сдавать ЭКГ, измерять внутриглазное давление, проходить маммографию.
«В рамках диспансеризации пациенту будет предложен базовый или расширенный перечень медицинских исследований в зависимости от состояния его здоровья, пола и возраста. Упор сделан на профилактику заболеваемости, выявление отклонений на стадии, когда сам пациент еще не чувствует никаких симптомов нездоровья, ведь лечение болезни на ранних стадиях более эффективно», – об этом на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции рассказала Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.
Лица, которые не попадают под прохождение диспансеризации, могут пройти профилактический медосмотр. Для работающих граждан законодательством предусмотрены регулярные периодические медосмотры, кратность и объем которых зависит от профессиональных вредностей.
Особое внимание обращено на доступность диспансеризации для сельского населения. Медосмотры жителей отдаленных сел проводят мобильные бригады с использованием передвижных медицинских комплексов и привлечением специалистов из Перми.
Доставку пожилых граждан в лечебные учреждения для дополнительных скринингов на выявление социально значимых заболеваний минздрав обеспечивает совместно с министерством социального развития в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, по направлению «Старшее поколение». 46 автомобилей, выделенных в рамках проекта для работы службы социальных участковых, позволяют специалистам доехать до каждого человека и доставить его для проведения диспансеризации в медицинскую организацию.
Также постановлением главного санитарного врача по Пермскому краю разрешена плановая госпитализация детей до 17 лет и реабилитация детского населения в условиях дневного стационара. Ранее в Пермском крае Роспотребнадзор разрешил проводить медосмотры спортсменов сборных команд и медицинские профилактические осмотры детей для оформления в дошкольные учреждения.
© «Вечерние ведомости»
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