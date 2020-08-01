Мошенники вымогают деньги у юрлиц, прикрываясь именем «Т Плюс»

12:16 | 6.08.2020

Департамент экономической безопасности ПАО «Т Плюс» зафиксировал несколько фактов попытки хищения средств у потенциальных поставщиков и подрядчиков.



Мошенники представляются сотрудниками электронной торговой площадки B2B и используют адрес электронной почты dogovor@center-b2b.org. Они предлагают юрлицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере общепита, заключить договор с ПАО «Т Плюс», интересы которого они якобы представляют, на предоставление услуг по приготовлению комплексных обедов для персонала на сумму около 4,8 млн руб.



При наличии заинтересованности в адрес организаций общепита присылаются форма коммерческого предложения, уставные документы и реквизиты ПАО «Т Плюс». В качестве обязательного условия заключения договора называется получение некого Сертификата соответствия квалификации участников закупки, стоимость которого составляет 60-70 тыс. руб.



Попытки мошенничества зафиксированы в Калужской области, республиках Мордовия и Татарстан. Компания проводит собственную проверку по этим фактам и приложит все усилия для того, чтобы злоумышленники были найдены и понесли заслуженное наказание.



Обращаем внимание: такая закупка «Т Плюс» не объявлялась. «Т Плюс» не требует у потенциальных поставщиков и подрядчиков каких бы то ни было документов, за изготовление которых взимается плата самой же компанией или ее агентами. Если вам стало известно о таких фактах, обращайтесь на анонимную «горячую линию» «Т Плюс»:

8 (800) 700-06-06, hotline@tplusgroup.ru.

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