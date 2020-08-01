Пермь: новости дня
17:39 | 5.08.2020
Дмитрий Махонин отменил четырехмесячный режим самоизоляции для населения в Прикамье
Напомним, режим самоизоляции был введен для упреждения развития пандемии новой коронавирусной инфекции в Прикамье еще в начале апреля. Он предполагал нахождение человека строго по месту жительства, кроме случаев получения экстренной медицинской помощи, похода в ближайший магазин, выгула собак, выноса мусора и других действий неотложного характера.
Дмитрий Махонин обратил внимание, что на сегодняшний день, в связи с системными изменениями в режиме самоизоляции, в Указе есть формулировки, которые не отвечают реалиям времени. В связи с этим есть необходимость его актуализировать.
«Например, мы разрешили работу большинству организаций в сфере услуг, но формально не отменили режим самоизоляции для граждан. Такая недоработка может вызвать основания для применения административных мер за нарушение режима. Считаю, обоснованным внести соответствующие изменения в Указ. Мы продолжим следить за ситуацией в регионе, в том числе за соблюдением масочного режима. Если заболеваемость сохранится на прежнем уровне, в ближайшее время обсудим восстановление работы кафе и ресторанов в привычном формате», - подчеркнул на заседании оперштаба Дмитрий Махонин.
Опираясь на данные по основным показателям распространения коронавирусной инфекции, оперштаб принял очередные послабления: возобновить деятельность гостиниц, организаций дополнительного и других видов образования, а также площадок проекта «Лето с ГТО». Кроме того, операторам краткосрочных речных круизов, риэлторам, юристам, оценщикам недвижимости разрешено оказывать услуги населению.
Соответствующие изменения в указ вступают в силу с момента официального опубликования указа. Планируется, что это произойдет сегодня, 5 августа.
В то же время, как отметил глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев, в регионе остаются риски распространения вирусной инфекции – особенно в ряде муниципалитетов Прикамья. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя игнорировать рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты и социального дистанцирования, так как большинство заражений коронавирусом происходят при посещении мест с массовым скоплением людей и общественного транспорта.
В связи с этим принято решение до 25 августа продлить ограничительные меры для тех видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения попадают культурно-массовые мероприятия, работа бассейнов, бань и саун, фудкортов и кинотеатров. Кроме того, согласно изменениям в Указе, для предупреждения распространения инфекции находиться в торговых центрах возможно только в защитной маске. В противном случае администрация ТЦ вправе отказать посетителю в посещении торговой площадки.
Напомним, ранее оперштаб по инициативе Дмитрия Махонина принял решение о возобновлении в Пермском крае деятельности санаторно-курортных учреждений, имеющих лицензии на медицинские услуги, работы фитнес-клубов и торговых центров (за исключением кинозалов, фудкортов, аттракционов, игровых автоматов и других развлекательных зон). Данные организации могут работать при условии соблюдения санитарных требований, в том числе обеспечения социальной дистанции, масочного и перчаточного режима.
© «Вечерние ведомости»
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