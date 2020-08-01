В Прикамье продолжается набор в первую в России сетевую онлайн-магистратуру по робототехнике

17:19 | 5.08.2020

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) продолжается прием заявлений и документов на программу онлайн-магистратуры, аналогов которой в стране нет. Осваивать компетенции студенты смогут из любой точки земного шара. Обучение будет проходить на роботах пермской компании Promobot.



Благодаря поддержке краевой администрации, обучиться сервисной робототехнике можно будет бесплатно. Всего в этом году запланировано 10 контрактных мест. На сегодня свободно 4 бюджетных места. Подать документы можно через личный кабинет абитуриента на сайте ПНИПУ до 8 августа. После успешного окончания программы студенты получат диплом магистратуры.



Студенты в реальном времени смогут задать вопросы и получить консультацию преподавателя, только всё это происходит онлайн. Специально под новую программу в Пермском политехе создана уникальная лаборатория для удаленного выполнения студентами практических заданий. В ней будут стоять роботы компании «Промобот», а также элементы окружения, которые необходимы для навигации робота, выполнения тестовых заданий. Таким образом, обучаясь на реальных сервисных роботах, студенты смогут получить базу необходимых знаний, начиная от работы сервоприводов, которые используются для движения робота, заканчивая функционированием систем распознавания образов и речи.



«Программа магистратуры, которую мы открываем, действительно уникальна по многим факторам. Во-первых, это первая программа по сервисной робототехнике в России. Сейчас это направление активно развивается и потребность в специалистах этой области только растет. Кроме того, это проект сетевого взаимодействия между вузами. Здесь сосредоточены силы трех ведущих инженерных вузов страны. И, конечно же, интересен сам формат – обучение будет проходить полностью в онлайн-режиме. Современные технологии без труда позволяют заменить физический контакт на дистанционный, а удаленные лаборатории – на виртуальные», – отметил проректор по учебной работе ПНИПУ Николай Лобов.



Как отмечают в министерстве образования и науки Пермского края, в вузах Пермского края на предстоящий учебный год выделено порядка 1150 бюджетных мест по направлениям подготовки, связанным с ИТ-специальностями (информатика и вычислительная техника, компьютерные и информационные науки, компьютерная безопасность, фотоника и приборостроение и др.).



Напомним, в регионе сейчас реализуется региональный проект «Кадры для цифровой экономики» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», инициированной президентом России Владимиром Путиным и утвержденной в 2018 году. Основными показателями проекта являются количество выпускников системы общего образования и количество специалистов, прошедших переобучение по ключевым компетенциям цифровой экономики. В рамках нацпроекта в Пермском крае к 2021 году будет выпущено 6 тыс. человек, получивших профессиональное образование, и более 9 тыс. человек, прошедших переобучение по ключевым компетенциям цифровой экономики.

© «Вечерние ведомости»