Пермь: новости дня
17:19 | 5.08.2020
В Прикамье продолжается набор в первую в России сетевую онлайн-магистратуру по робототехнике
Благодаря поддержке краевой администрации, обучиться сервисной робототехнике можно будет бесплатно. Всего в этом году запланировано 10 контрактных мест. На сегодня свободно 4 бюджетных места. Подать документы можно через личный кабинет абитуриента на сайте ПНИПУ до 8 августа. После успешного окончания программы студенты получат диплом магистратуры.
Студенты в реальном времени смогут задать вопросы и получить консультацию преподавателя, только всё это происходит онлайн. Специально под новую программу в Пермском политехе создана уникальная лаборатория для удаленного выполнения студентами практических заданий. В ней будут стоять роботы компании «Промобот», а также элементы окружения, которые необходимы для навигации робота, выполнения тестовых заданий. Таким образом, обучаясь на реальных сервисных роботах, студенты смогут получить базу необходимых знаний, начиная от работы сервоприводов, которые используются для движения робота, заканчивая функционированием систем распознавания образов и речи.
«Программа магистратуры, которую мы открываем, действительно уникальна по многим факторам. Во-первых, это первая программа по сервисной робототехнике в России. Сейчас это направление активно развивается и потребность в специалистах этой области только растет. Кроме того, это проект сетевого взаимодействия между вузами. Здесь сосредоточены силы трех ведущих инженерных вузов страны. И, конечно же, интересен сам формат – обучение будет проходить полностью в онлайн-режиме. Современные технологии без труда позволяют заменить физический контакт на дистанционный, а удаленные лаборатории – на виртуальные», – отметил проректор по учебной работе ПНИПУ Николай Лобов.
Как отмечают в министерстве образования и науки Пермского края, в вузах Пермского края на предстоящий учебный год выделено порядка 1150 бюджетных мест по направлениям подготовки, связанным с ИТ-специальностями (информатика и вычислительная техника, компьютерные и информационные науки, компьютерная безопасность, фотоника и приборостроение и др.).
Напомним, в регионе сейчас реализуется региональный проект «Кадры для цифровой экономики» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», инициированной президентом России Владимиром Путиным и утвержденной в 2018 году. Основными показателями проекта являются количество выпускников системы общего образования и количество специалистов, прошедших переобучение по ключевым компетенциям цифровой экономики. В рамках нацпроекта в Пермском крае к 2021 году будет выпущено 6 тыс. человек, получивших профессиональное образование, и более 9 тыс. человек, прошедших переобучение по ключевым компетенциям цифровой экономики.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:49 | 5.08.2020
В Алапаевске агрофирма погасила задолженность по зарплате перед сотрудниками в размере 871,2 тысяч рублей
18:14 | 5.08.2020
Суд оштрафовал депутата Пирожкова за сбор подписей за возврат прямых выборов мэра в Екатеринбурге
17:59 | 5.08.2020
В тавдинскую ИК-24 тракторист пытался провезти запрещенные предметы
17:39 | 5.08.2020
Дмитрий Махонин отменил четырехмесячный режим самоизоляции для населения в Прикамье
17:36 | 5.08.2020
Неизвестные украли велосипеды у многодетной семьи в Екатеринбурге
17:19 | 5.08.2020
В Прикамье продолжается набор в первую в России сетевую онлайн-магистратуру по робототехнике
17:12 | 5.08.2020
Два переулка в Екатеринбурге перекроют на месяц
17:09 | 5.08.2020
Для части жителей Пермского края отменили режим самоизоляции
16:51 | 5.08.2020
На территории Прикамья разрешено проводить съемки кинофильмов
16:50 | 5.08.2020
ФК «Урал» заключил контракт с вратарем ЦСКА Помазуном
16:29 | 5.08.2020
Свердловский облсуд отклонил апелляцию об аресте Дениса Гауэрта
16:29 | 5.08.2020
Оперштаб: косметологи, риэлторы и юристы Прикамья вновь могут оказывать услуги населению
16:06 | 5.08.2020
В Екатеринбурге пропал 52-летний мужчина
15:28 | 5.08.2020
Экс-главу свердловского села осудят за мошенничество
15:17 | 5.08.2020
Ученые приступили к обследованию затопленного Левихинского рудника под Нижним Тагилом
14:59 | 5.08.2020
Внутри торговых центров Екатеринбурга улучшили интернет
14:36 | 5.08.2020
В Екатеринбурге началось рассмотрение апелляции об аресте Гауэрта
14:19 | 5.08.2020
В Свердловской области собирают урожай
14:15 | 5.08.2020
Коронавирус обнаружен у жителей 16 территорий Прикамья
13:57 | 5.08.2020
В екатеринбургском ЦПКиО начали работать аттракционы
13:38 | 5.08.2020
В Пермском районе в рамках нацпроекта завершился ремонт двух участков дороги Новые Ляды – Троица
13:35 | 5.08.2020
За 5 лет 100 тысяч жителей сел и деревень Прикамья получили доступ к интернет-ресурсам
13:35 | 5.08.2020
В столице Урала перекроют улицы Радищева и Гурзуфскую
13:21 | 5.08.2020
Энергетики «ПСК» проложат новую теплосеть на улице Чистопольской
13:13 | 5.08.2020
В Екатеринбурге угонщику иномарок вынесли крайне мягкий приговор
13:01 | 5.08.2020
В Екатеринбурге коронавирус подтвердили еще 133 человек
13:00 | 5.08.2020
Уральские врачи спасли от коронавируса еще 92 человек
12:56 | 5.08.2020
Еще 6 свердловчан скончались от коронавируса
12:54 | 5.08.2020
На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 181 человека
12:53 | 5.08.2020
Школы и детские сады Перми оснащаются допоборудованием для соблюдения противоэпидемических требований
12:52 | 5.08.2020
В Пермском крае подтверждено 68 случаев коронавируса
12:50 | 5.08.2020
В России коронавирусом заразились еще 5204 человека