Для части жителей Пермского края отменили режим самоизоляции

17:09 | 5.08.2020

На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом решено отменить режим самоизоляции для прикамцев, за исключением людей с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 65 лет. Соответствующие изменения в указ об ограничительных мерах пока не внесены.



При этом часть ограничений сохраняется: они продлены до 25 августа. Так, по-прежнему запрещены культурно-массовые мероприятия, сохраняется масочный режим. От посетителей торговых центров будут требовать надеть маски на входе.

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