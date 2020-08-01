Оперштаб: косметологи, риэлторы и юристы Прикамья вновь могут оказывать услуги населению

16:29 | 5.08.2020

На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом принято решение о возобновлении работы еще нескольких сфер предпринимательской деятельности. Данную инициативу поддержал руководитель оперштаба – врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.



В частности, оперштаб расширил перечень деятельности салонов красоты. Теперь они могут оказывать косметические услуги (пилинг, мезотерапия и другие услуги). Кроме того, разрешена деятельность организаций, предоставляющих финансовые услуги (ломбарды, микрофинансовые организации), агентств и оценщиков недвижимости, а также организаций, оказывающих услуги в области права.



По информации Федеральной налоговой службы, в Пермском крае работают 2515 ИП и организаций, оказывающих данные услуги, количество занятых в этих отраслях составляет порядка 7425 человек. Ранее жители Прикамья оставили более сотни обращений в адрес Дмитрия Махонина в социальных сетях с просьбой разрешить возобновить деятельность вышеупомянутых сфер услуг.



По словам замминистра промышленности и торговли Пермского края Владислава Тонкова, решение по данным видам деятельности принято с учетом создания в данных организациях безопасной среды при оказании услуг.



«Разрешенные виды услуг очень востребованы у жителей региона. Например, юридическая помощь всегда актуальна среди населения. При этом мы рассчитываем, что вновь открывшиеся организации будут соблюдать все санитарные требования: дезинфицировать поверхности, принимать посетителей строго по записи и организуют внутри помещений возможность социального дистанцирования. Ранее глава региона уже принял решение о возобновлении деятельности организаций в сфере B2B, сейчас пришла очередь клиентских услуг для населения. А косметологи и до пандемии соблюдали строгие санитарные требования», - пояснил он.



Напомним, что организации, возобновившие деятельность, обязаны соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора РФ: использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, обрабатывать контактные поверхности внутри помещения раз в несколько часов, вести прием посетителей строго по предварительной записи. Посетители также обязаны использовать СИЗ, в случае их отсутствия организация вправе оказать в посещении и оказании услуг.

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