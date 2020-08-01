В Перми прекращен прием граждан по жилищным вопросам по улице Закамской, 22

13:39 | 5.08.2020

Теперь получить все необходимые услуги пермяки могут в едином центре на улице Монастырской, 119.



Как пояснили в управлении жилищных отношений администрации Перми, из штата МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» исключены паспортисты, дублирующие функции сотрудников подразделений по вопросам миграции МВД России, специалистов МФЦ. В связи с этим прием граждан по адресам: улица Суперфосфатная, 8 и улица Закамская, 22 прекращен. Сюда пермяки могли обратиться один раз в неделю, а в едином центре на улице Монастырской, 119 прием ведется ежедневно, с понедельника по пятницу. Это сделано с целью повышения эффективности предоставления услуг.



Напомним, МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» предоставляет гражданам следующие виды услуг: заключение, изменение, расторжение договоров социального найма жилых помещений, а также договоров найма помещений специализированного жилищного фонда, оплата за наем муниципальных жилых помещений.



Эти услуги предоставляются по адресу: улица Монастырская, 119. Приемные дни: понедельник-пятница, с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:48.



Необходимую информацию и консультацию можно получить по телефонам: 233-22-70; 237-27-09.

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