Пермь: новости дня
13:38 | 5.08.2020
В Пермском районе в рамках нацпроекта завершился ремонт двух участков дороги Новые Ляды – Троица
Дорога Новые Ляды – Троица проходит мимо трех населенных пунктов, в которых проживает более 18 тыс. человек. И это единственная магистраль, которая соединяет Новые Ляды, Сылву и Троицу. Последние годы она была в неудовлетворительном состоянии, хотя транспортная нагрузка на этом направлении ежегодно увеличивалась. В летний сезон дорогой пользуются не только местные жители, но и дачники. А осенью по ней возят школьников, поэтому вопрос обновления дорожного полотна на объекте стоял остро.
Во время ремонта подрядчик ООО «ДСК «Магистраль» применил комплексный подход: заменил не только асфальт, но и укатал обочины, обновил освещение, установил остановки общественного транспорта и обустроил подъезды к ним. В рамках контракта были приведены в порядок два участка дороги: Новые Ляды – Сылва (протяженность 1,7 км) и Сылва – Троица (протяженность 1,8 км).
«Площадь нового асфальтобетонного покрытия – почти 25 тыс. кв. метров. Толщина асфальта – 5 см. На объектах был выполнен выравнивающий слой, все материалы применялись в соответствии с ГОСТами и требованием технического задания. Мы идем в ногу со временем, техника у нашей компании вся новая – и по изготовлению асфальтобетона, и по его укладке. Надеемся, что новая дорога будет служить жителям долго», – рассказал главный инженер ООО «ДСК «Магистраль» Сергей Заворохин.
В приемке объектов участвовали представители министерства транспорта Пермского края, администрации Пермского района, депутаты и эксперты Общественной палаты. Они проверили основные параметры дороги: ее ширину, обочину, приспособленность остановок для маломобильных групп населения.
По словам эксперта Общественной палаты Пермского края по ремонту дорог и благоустройству дворов Данила Бахарева, в ходе приемки было выявлено несколько недочетов: где-то не заделаны места выборки проб, не пролиты стыки со старым асфальтом, недоукатаны обочины. Все замечания подрядчик должен устранить в течение нескольких дней, после чего он вышлет фотоотчет.
В следующем году местные власти планируют привести в порядок оставшийся промежуточный участок дороги от Новых Лядов до Троицы.
«Он сложный, там всё время пучит асфальт. Чтобы его отремонтировать, потребуется проведение более сложных работ и другое финансирование, но планы такие есть», – рассказывает депутат Земского собрания Пермского муниципального района Светлана Букина.
Как отмечают в министерстве транспорта Прикамья, в этом году по нацпроекту в Пермской городской агломерации будет отремонтировано 55 дорожных объектов, 20 из них – за счет экономии от проведения конкурсных процедур. Непосредственно в Пермском муниципальном районе в этом году отремонтируют 7 участков дорог протяженностью 16,87 км. Помимо уже готовых, будут сданы дороги Лобаново – Насадка, Гамово – Заречная, Няшино – Восточный обход, Городская свалка – Жебреи, Гамово – Шульгино. Стоимость всех семи объектов составляет 101,5 млн руб.
© «Вечерние ведомости»
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