За 5 лет 100 тысяч жителей сел и деревень Прикамья получили доступ к интернет-ресурсам

13:35 | 5.08.2020

За все время действия федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (с 2015 г.) доступ к интернету получили почти 100 тысяч жителей посёлков и деревень Пермского края. Это 241 населенный пункт с численностью жителей от 250 до 500 человек. Для этого связисты построили более двух тысяч км волоконно-оптических сетей в регионе и установили в каждом из населенных пунктов коллективную точку Wi-Fi-доступа на скорости до 10 Мбит/с. Радиус действия каждой точки Wi-Fi составляет до 100 метров, при этом они размещаются таким образом, чтобы в зону охвата входили социально значимые объекты населенных пунктов: школы, библиотеки и больницы.



Отметим, в этом году в рамках федерального проекта связисты уже установили 10 точек бесплатного Wi-Fi в 10 населенных пунктах Пермского края. Всего до конца 2021 года в Прикамье будет сдано в эксплуатацию 304 точки бесплатного Wi-Fi в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек. Проект УЦН реализуется компанией «Ростелеком».



Ранее врио губернатора региона Дмитрий Махонин отмечал значимость федерального проекта для региона. По его словам, жители многих отдаленных уголков получают доступ к интернету, и вместе с этим они смогут использовать возможности онлайн-образования и онлайн-медицины.



«Реализация федеральных и региональных проектов ведется нами в установленные сроки. Телеком-стройка уже завершена в Лысьвенском и Уинском районах, до конца года будет подключено еще 27 населенных пунктов - оптика придет в Добрянский, Еловский, Частинский, Чусовской и другие районы Прикамья», — рассказал Пётр Козловский, директор Пермского филиала компании «Ростелеком».



Точки Wi-Fi-доступа пользуются популярностью у жителей Прикамья. За первую половину 2020 года пользователи точек доступа УЦН потребили более 203 терабайт информации, а средняя продолжительность сессии составила почти два часа – около 104 минут. По итогам первого полугодия 2020 года самые активные интернет-пользователи живут в деревне Гурино (Кудымкарского муниципального округа) с населением 314 человека: они потребили более 5 терабайт за полгода, а это значит, что они смогли скачать почти 550 фильмов качества HD.



«В целом проект УЦН обеспечивает техническую возможность подключения частных домохозяйств к высокоскоростному интернету. Появление интернета в населенных пунктах открывает жителям отдаленных территорий возможность получать дистанционное образование, государственные и муниципальные услуги онлайн. Сейчас в Прикамье также реализуется программа по подключению к интернету и связи населенных пунктов с численностью от 250 до 2000 человек. Программа финансируется за счет средств федерального и регионального бюджетов и рассчитана до конца 2021 года: доступ к сотовой связи получат 327 тысяч жителей из 544 населенных пунктов», - отметил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.



Как сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, проект действует до 2021 года (включительно). Появление интернета в населенных пунктах открывает жителям отдаленных территорий возможность получать дистанционное образование, государственные и муниципальные услуги онлайн. Можно удаленно подать заявление через портал Госуслуг, не выезжая в районный центр. Отметим, что в Прикамье в рамках региональных госпрограмм в 2018-2019 годах было установлено 587 общественных точек доступа к беспроводному интернету, в частности, на таких социально значимых объектах, как школы, техникумы, ФАПы.

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