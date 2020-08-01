Энергетики «ПСК» проложат новую теплосеть на улице Чистопольской

13:21 | 5.08.2020

«Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») ведет работы по обновлению тепловой сети, проходящей по улице Чистопольской Кировского района Перми. В настоящее время проведены работы по монтажу 180 метров нового теплопровода, также выполнен демонтаж изношенного участка труб на следующем этапе перекладки, идут работы по чистке дренажных колодцев и замене дренажной линии. Сейчас на объекте выполняется монтаж нового лоткового канала, неподвижных опор, трубы, реконструкция тепловой камеры.



Техническое перевооружение 362 метров тепловых сетей в правобережной части города на улице Чистопольской ведется в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры микрорайона Закамск к отопительному сезону 2020-2021 годов. Работы согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами. Обновление теплосетей проводится поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.



«В период летних ремонтов напоминаем горожанам о необходимости быть особенно внимательными возле мест перекладки тепловых сетей. Не приближайтесь к раскопам, не паркуйте автомобили в зоне перекладок. Родителям и учителям рекомендуется напомнить детям: опасно играть там, где идут работы по замене теплосетей! Соблюдение таких правил поможет вам сохранить жизнь и здоровье», - отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Сергей Гужев.



В межсезонье энергетики ведут перекладки теплосетей на улицах Газеты «Звезда», Полины Осипенко, Революции и Островского. Проводится техническое перевооружение тепломагистралей на улицах Солдатова, Чайковского, и в правобережной части города на улицах Закамской, Автозаводской, Маршала Рыбалко, Федосеева, Сивашской. В 2020 году в рамках масштабной модернизации тепловых сетей в краевой столице будет заменено порядка 20 км магистральных и распределительных тепловых сетей.



Энергетики приносят жителям извинения за доставленный временный дискомфорт и напоминают: от надежной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в будущем отопительном сезоне.

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