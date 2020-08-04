Среди новых инфицированных коронавирусом в Прикамье более 60% – старше 45 лет

12:57 | 5.08.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19: 42 человека проходят лечение в больницах, 26 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6227. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,04 (на 4 августа – 1,03). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте https://www.permkrai.ru/antivirus.



Из 68 новых инфицированных – 25 мужчин, 41 женщина, 2 ребёнка (2 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 24 человека, 27 человек в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов: 3 пациента умерли от COVID-19, 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 5 августа зафиксировано 172 летальных исхода от COVID-19. Еще 102 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

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