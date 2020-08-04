Школы и детские сады Перми оснащаются допоборудованием для соблюдения противоэпидемических требований

12:53 | 5.08.2020

В Перми завершается проверка образовательных учреждений перед началом учебного года. Особенностью приемки в этом году стало пристальное внимание членов межведомственных комиссий к соблюдению санитарных требований.



Так, сейчас все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования оснащаются бесконтактными термометрами, рециркуляторами воздуха либо бактерицидными облучателями, дозаторами для антисептических средств, а также средствами индивидуальной защиты. Члены комиссии обращают внимание на наличие в учебных заведениях плана профилактических мероприятий.



Кроме того, в рамках приемки специалисты традиционно проверяют соблюдение требований безопасности и оснащенности всем необходимым для организации учебного процесса, а именно: состояние систем пожарной безопасности и антитеррористической устойчивости, в том числе наличие и исправность систем оповещения, тревожной сигнализации, дымоудаления, оборудования путей эвакуации. Также инспектируют уровень оснащенности технологическим оборудованием пищеблоков, состояние систем канализации, водоснабжения, отопления, электроснабжения, оснащение мебелью, соответствующей возрастным особенностям учащихся. В состав районных комиссий, оценивающих подготовку учебных заведений, входят специалисты разных ведомств – это сотрудники департамента образования администрации Перми, МЧС и МВД России, представители Росгвардии и Федеральной службы безопасности.



Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, всего в рамках приемки будут проверены все корпуса 103 общеобразовательных учреждений, 81 детского сада и 14 учреждений дополнительного образования. Процедура будет завершена до 8 августа, в настоящее время положительное заключение получили более 180 учреждений образования.

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