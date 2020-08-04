Представитель цветочного рынка Прикамья готов реализовать семь франшиз благодаря господдержке

12:25 | 5.08.2020

Один из участников цветочной отрасли Прикамья, пермский бренд Little Holland, после 12 лет выращивания и поставок роз для жителей региона вышел на рынок франшиз. Льготный заем 500 тыс. руб. на регистрацию прав и товарного знака предприниматели получили в рамках федеральной программы по расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам.



Супруги Андрей и Яна Филоненко в 2008 году основали цветочное производство на гидропонике – без грунта, на минеральной вате. Уже через год провели реконструкцию производства – в Краснокамске на 278 кв. м земли построили современную теплицу с системой вентиляции и охлаждения, освещением и теплыми полами. Сейчас предприятие выращивает 60 тыс. красных, белых, желтых и бордовых роз в год, которые поставляет по всему краю.



«Когда мы только начинали, то задумывали, что бизнес должен быть «переходящим» – без погони за огромными деньгами, но со стабильным средним доходом. Сейчас, когда в разных регионах страны возобновились выставки, где предприниматели могут показывать свою продукцию и заключать контракты, мы планируем до конца года продать 7 франшиз. Готовы делиться знаниями и опытом, чтобы предприниматели в Пермском крае и в других регионах открывали свое цветочное дело», – говорит Андрей Филоненко.



По словам предпринимателей, в Пермском крае основная часть цветочного рынка – продукция из Кении или других регионов России. При этом данная сфера в регионе не переполнена, спрос полностью не закрыт. Так, по статистике предприятия, чаще всего жители Прикамья отдают предпочтение бордовым розам – до 60% продаж. Остальное приходится на белые, розовые, желтые и кустовые.



Напомним, в Прикамье по инициативе врио губернатора региона Дмитрия Махонина в дополнение к федеральным приняты и реализуются три пакета мер поддержки. Они включают в себя механизмы налогового и финансового стимулирования бизнеса, меры по сохранению занятости организациям из пострадавших отраслей. В том числе введены льготные займы – «Антикризисный» до 3 млн руб. под 3% и «Зарплатный» до 1 млн руб. под 1,5% годовых. С начала пандемии предприниматели получили льготные займы на общую сумму около 200 млн руб.

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