Пермь: новости дня
18:11 | 4.08.2020
Дмитрий Махонин: «Жители отдаленных районов Перми имеют право на хорошие и безопасные дороги»
«Орджоникидзевский район один из самых удаленных, но при этом занимает более 20% площади Перми. Он включает в себя 25 микрорайонов, разделенных между собой рекой и лесными массивами. Эта особенность накладывает на нас большую ответственность – жители каждой территории должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой как у себя в микрорайоне, так и иметь возможность быстро и комфортно добраться до центра города. А значит, таким дорогам нужно уделять особое внимание. Это связующее звено, открывающее жителям доступ ко всей социальной и культурной инфраструктуре Перми. Причем оно должно быть качественным и безопасным», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
Врио губернатора Прикамья обратил внимание на то, что такие улицы, как Новогайвинская, нужно держать в образцовом порядке, потому что они являются «лицом» территории, так как расположены на въезде в район. Кроме того, проходящая по правому берегу Камы дорога является единственной альтернативой ул. Соликамской в случае выезда в Хохловку или Ильинский. Причем жители города чаще используют именно Новогайвинскую, чтобы не стоять в пробке на Камской ГЭС.
Из-за высокой востребованности данной улицы в социальные сети главы региона поступало много жалоб на состояние дорожного покрытия. Большая часть этих обращений – от жителей микрорайонов Ширяиха, Гайва и Заозерье, для которых ул. Новогайвинская – один из основных путей из центра города до дома. Всего в этих микрорайонах проживает почти 47 тыс. пермяков.
Общая протяженность дороги на ул. Новогайвинской – 3,3 км. В последний раз дорожное покрытие на объекте обновлялось в 2010 году. С тех пор там появилось лишь уличное освещение. Комплексный ремонт магистрали был разделен на два года. В прошлом году были приведены в порядок 2 км дороги, в этом – подрядчик ремонтирует оставшиеся 1,33 км. Работы на объекте ведет ООО «ТСК».
По словам главы Орджоникидзевского района Перми Евгения Карабатова, все работы на объекте планируется завершить до 1 сентября, а не до 14 октября, как указано в контракте. Асфальт будет заменен на всей площади ремонтируемого участка – более 36 тыс. кв. м.
На сегодня работы на объекте выполнены на 70%: уже фрезерован старый асфальт и уложен новый, установлен бортовой камень, на пешеходных переходах и вблизи остановок общественного транспорта асфальтируются тротуары. Подрядчику остается произвести планировку обочин, обустроить заездные карманы, установить два остановочных павильона, нанести дорожную разметку и восстановить газоны.
Специалисты дорожной лаборатории уже взяли пробы асфальта на соответствие нормативным требованиям. После приемки объекта, в которой будут участвовать представители краевого министерства транспорта, администрации города, общественники и депутаты, подрядчик будет обязан устранить все выявленные замечания. Гарантия на выполненные работы составит 4 года. На реализацию второго этапа ремонта ул. Новогайвинской в рамках БКАД было направлено 23,5 млн руб.
Напомним, все объекты, ремонтируемые в Пермском крае в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», находятся на личном контроле Дмитрия Махонина.
В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 35 объектов протяженностью более 80 км. Еще 20 дорог приведут в порядок за счет экономии средств от проведения конкурсных процедур. Из бюджетов всех уровней на дороги нацпроекта выделено в 2020 году более 2,1 млрд руб.
© «Вечерние ведомости»
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