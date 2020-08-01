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18:11 | 4.08.2020

Дмитрий Махонин: «Жители отдаленных районов Перми имеют право на хорошие и безопасные дороги»

В рамках рабочей поездки в Орджоникидзевский район Перми врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход дорожных работ на ул. Новогайвинской, расположенной на правобережной части города. Ремонт объекта на участке от отворота на микрорайон Ширяиха до границы района с Мотовилихой ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Орджоникидзевский район один из самых удаленных, но при этом занимает более 20% площади Перми. Он включает в себя 25 микрорайонов, разделенных между собой рекой и лесными массивами. Эта особенность накладывает на нас большую ответственность – жители каждой территории должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой как у себя в микрорайоне, так и иметь возможность быстро и комфортно добраться до центра города. А значит, таким дорогам нужно уделять особое внимание. Это связующее звено, открывающее жителям доступ ко всей социальной и культурной инфраструктуре Перми. Причем оно должно быть качественным и безопасным», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Врио губернатора Прикамья обратил внимание на то, что такие улицы, как Новогайвинская, нужно держать в образцовом порядке, потому что они являются «лицом» территории, так как расположены на въезде в район. Кроме того, проходящая по правому берегу Камы дорога является единственной альтернативой ул. Соликамской в случае выезда в Хохловку или Ильинский. Причем жители города чаще используют именно Новогайвинскую, чтобы не стоять в пробке на Камской ГЭС.

Из-за высокой востребованности данной улицы в социальные сети главы региона поступало много жалоб на состояние дорожного покрытия. Большая часть этих обращений – от жителей микрорайонов Ширяиха, Гайва и Заозерье, для которых ул. Новогайвинская – один из основных путей из центра города до дома. Всего в этих микрорайонах проживает почти 47 тыс. пермяков.

Общая протяженность дороги на ул. Новогайвинской – 3,3 км. В последний раз дорожное покрытие на объекте обновлялось в 2010 году. С тех пор там появилось лишь уличное освещение. Комплексный ремонт магистрали был разделен на два года. В прошлом году были приведены в порядок 2 км дороги, в этом – подрядчик ремонтирует оставшиеся 1,33 км. Работы на объекте ведет ООО «ТСК».

По словам главы Орджоникидзевского района Перми Евгения Карабатова, все работы на объекте планируется завершить до 1 сентября, а не до 14 октября, как указано в контракте. Асфальт будет заменен на всей площади ремонтируемого участка – более 36 тыс. кв. м.
На сегодня работы на объекте выполнены на 70%: уже фрезерован старый асфальт и уложен новый, установлен бортовой камень, на пешеходных переходах и вблизи остановок общественного транспорта асфальтируются тротуары. Подрядчику остается произвести планировку обочин, обустроить заездные карманы, установить два остановочных павильона, нанести дорожную разметку и восстановить газоны.

Специалисты дорожной лаборатории уже взяли пробы асфальта на соответствие нормативным требованиям. После приемки объекта, в которой будут участвовать представители краевого министерства транспорта, администрации города, общественники и депутаты, подрядчик будет обязан устранить все выявленные замечания. Гарантия на выполненные работы составит 4 года. На реализацию второго этапа ремонта ул. Новогайвинской в рамках БКАД было направлено 23,5 млн руб.

Напомним, все объекты, ремонтируемые в Пермском крае в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», находятся на личном контроле Дмитрия Махонина.

В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 35 объектов протяженностью более 80 км. Еще 20 дорог приведут в порядок за счет экономии средств от проведения конкурсных процедур. Из бюджетов всех уровней на дороги нацпроекта выделено в 2020 году более 2,1 млрд руб.

© «Вечерние ведомости»

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