Коронавирусная инфекция обнаружена у жителей 12 территорий Прикамья

17:19 | 4.08.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлен 71 случай заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 12 территориях региона.



Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (52), по 4 заболевших – в Пермском муниципальном районе и Лысьвенском городском округе. Еще по 2 заразившихся вирусом обнаружены в Верещагинском городском округе и Губахе. Кроме того, в Соликамском, Нытвенском, Краснокамском, Осинском, Добрянском ГО, Кунгурском муниципальном районе и городском округе Кунгур зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19.



Всего в Пермском крае выявлено 6159 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

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