Пермь: новости дня
14:49 | 4.08.2020
В Перми скорректирован график перекрытия улицы Краснополянской в связи с ремонтом
Как уточнили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, в связи с выполнением ремонтных работ с 1 по 22 августа планировалось ограничить движение автотранспорта на улице Краснополянской от улицы Уденской до улицы Козьмы Минина. Принято решение участок улицы не закрывать и перенести проведение работ на инженерных сетях на весенне-летний период 2021 год. Это было связано с необходимостью проведения дополнительных работ по укреплению стенок траншеи при строительстве ливневой канализации.
На данный момент закрыт участок улицы Краснополянской от Козьмы Минина до улицы Бригадирской, где продолжаются работы по благоустройству – ведется строительство сети дождевой канализации, подготовка основания для обустройства дорожной одежды.
В департаменте транспорта сообщили, что в связи этим изменится движение автобусных маршрутов. С 4 по 29 августа автобусные маршруты №51 «микрорайон Владимирский – станция «Пермь-1», № 57 «микрорайон Крохалева – НПО «Биомед» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в прямом и обратном направлениях будут следовать по улицам Краснополянской, Пихтовой, Бригадирской, Краснополянской и далее по маршрутам следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах по улице Краснополянской в створе с улицей Пихтовой (из города), по улице Краснополянской в створе с улицей Бригадирской (в город) и на существующих автобусных остановочных пунктах.
Напомним, ремонт улицы Краснополянской рассчитан на два года, но основной объём работ будет выполнен в 2020 году. В ходе ремонта на участке улицы Краснополянской от улицы Уденской до разворотного кольца на улице Загарьинской будет построена ливневая канализация, переустроены все коммуникации, выполнено обустройство тротуаров, полностью заменено дорожное покрытие, оборудовано наружное освещение. Также будут заменены деревья, попадающие в зону производства работ, с последующими компенсационными посадками 303 разнолистных лип. Планируемые сроки завершения всех работ – октябрь 2021 года.
© «Вечерние ведомости»
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