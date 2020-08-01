По просьбам пермяков в новую маршрутную сеть было внесено более 20 корректировок

12:17 | 4.08.2020

С 1 апреля по 15 июля в Перми внедрялась новая маршрутная сеть городского пассажирского транспорта. Параллельно с этим с перевозчиками заключались новые контракты, которые позволяют вносить изменения в работу транспорта, исходя из потребностей пассажиров.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, по просьбам жителей города были внесены корректировки в расписание и схемы движения отдельных автобусных маршрутов.



На автобусных маршрутах №11, 15, 16, 33, 36, 42, 47, 68 был скорректирован ряд ранних утренних и поздних вечерних отправлений для того, чтобы пассажиры могли удобно добраться до работы и вернуться домой.



На автобусных маршрутах № 33, 44, 45, 55 и 77 добавлены дополнительные отправления, что позволило увеличить интенсивность движения транспорта.



Помимо этого, для удобства совершения пересадки было синхронизировано расписание автобусных маршрутов №68 и №88, а также №50 и №63.



На автобусном маршруте №48 организованы дополнительные рейсы до микрорайона Кислотные дачи. А на маршруте №64 на время дачного сезона курсируют специальные рейсы до Ласьвинских хуторов.



Изменять расписание и схемы движения отдельных автобусных маршрутов в интересах пассажиров стало возможно благодаря новым контрактам с перечислением платы за проезд в бюджет города.

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