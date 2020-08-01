Минимущества Пермского края проверит законность размещения нового кладбища в Лобаново

11:31 | 4.08.2020

Жители и дачники Лобаново и окрестных населенных пунктов активно выражают недовольство решением местной власти о строительстве кладбища в непосредственной близости от домов и участков. Их обращение рассмотрено на краевом уровне.



Как выяснилось, объект присутствует в новом генплане Лобановского сельского поселения. Врио губернатора Дмитрий Махонин поручил министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности прояснить ситуацию.



В частности, предстоит разобраться в том, была ли соблюдена процедура утверждения генплана, в том числе в части проведения общественных слушаний.

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