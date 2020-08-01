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19:06 | 3.08.2020
Дмитрий Махонин поблагодарил сотрудников Камской ГЭС за работу в период весеннего паводка
Труд работников предприятия был отмечен благодарственным письмом губернатора Пермского края. «В этом году было серьезное половодье. И от слаженной работы каскада гидросооружений на Каме зависела безопасность жителей Прикамья и сохранение их имущества. Коллектив Камской ГЭС прошел этот период четко и профессионально. Благодарю вас за грамотность и оперативность. Желаю вам дальнейших успехов!» – сказал Дмитрий Махонин.
Напомним, в этом году из-за обильного таяния снега в северной и горно-восточной части Пермского края наблюдался рекордный паводок, который традиционно является одним из самых ответственных и напряженных периодов в работе Камской ГЭС. В связи с этим энергетики гидроэлектростанции начали холостой сброс воды на месяц раньше, чем в прошлом году – уже 14 апреля. Пик весеннего половодья пришелся на середину мая. Максимальное значение водосброса составило 13,1 тыс. куб. метров в секунду (в прошлом году – 13 тыс.).
Эффективная работа Камской ГЭС во время паводка позволила аккумулировать пик паводка в водохранилище и не допустить роста уровня воды ниже по течению до опасных отметок. Это обеспечило защиту населенных пунктов и объектов инфраструктуры от подтопления.
Общая продолжительность половодья в этом году составила 80 дней. Затворы водосливной плотины были закрыты только в начале июня. В целом, объем воды в Камском водохранилище минувшей весной был на 27% больше, чем прошлогодние показатели (42,7 против 31 кв. км в 2019 году).
«Коллектив Камской ГЭС в этом году с честью прошел половодье. Однако это не только наша заслуга, а всех, кто обеспечивает безопасность Перми и региона – краевых и городских властей, служб спасения и гражданской защиты населения», – подчеркнул руководитель гидроэлектростанции Сергей Двинянинов.
Дмитрий Махонин отметил также, что благодаря модернизации станции на объекте созданы благоприятные условия труда. Кроме того, современное оборудование позволяет вырабатывать электроэнергию с бо́льшим КПД.
«От этого напрямую зависит стоимость электроэнергии для потребителей Прикамья. Этот показатель является конкурентным преимуществом для региона в плане развития экономики и промышленности», – заключил Дмитрий Махонин.
© «Вечерние ведомости»
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