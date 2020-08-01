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19:06 | 3.08.2020

Дмитрий Махонин поблагодарил сотрудников Камской ГЭС за работу в период весеннего паводка

3 августа в рамках рабочей поездки в Орджоникидзевский район Перми Дмитрий Махонин побывал на филиале ПАО «РусГидро» – Камской ГЭС. Врио губернатора Прикамья осмотрел территорию гидросооружения, щит управления и машинный зал. Электростанция одной из первых в системе «РусГидро» прошла полную модернизацию. Это обеспечивает надежную работу объекта даже во время таких затяжных паводков, который был зафиксирован минувшей весной.

Труд работников предприятия был отмечен благодарственным письмом губернатора Пермского края. «В этом году было серьезное половодье. И от слаженной работы каскада гидросооружений на Каме зависела безопасность жителей Прикамья и сохранение их имущества. Коллектив Камской ГЭС прошел этот период четко и профессионально. Благодарю вас за грамотность и оперативность. Желаю вам дальнейших успехов!» – сказал Дмитрий Махонин.

Напомним, в этом году из-за обильного таяния снега в северной и горно-восточной части Пермского края наблюдался рекордный паводок, который традиционно является одним из самых ответственных и напряженных периодов в работе Камской ГЭС. В связи с этим энергетики гидроэлектростанции начали холостой сброс воды на месяц раньше, чем в прошлом году – уже 14 апреля. Пик весеннего половодья пришелся на середину мая. Максимальное значение водосброса составило 13,1 тыс. куб. метров в секунду (в прошлом году – 13 тыс.).

Эффективная работа Камской ГЭС во время паводка позволила аккумулировать пик паводка в водохранилище и не допустить роста уровня воды ниже по течению до опасных отметок. Это обеспечило защиту населенных пунктов и объектов инфраструктуры от подтопления.

Общая продолжительность половодья в этом году составила 80 дней. Затворы водосливной плотины были закрыты только в начале июня. В целом, объем воды в Камском водохранилище минувшей весной был на 27% больше, чем прошлогодние показатели (42,7 против 31 кв. км в 2019 году).

«Коллектив Камской ГЭС в этом году с честью прошел половодье. Однако это не только наша заслуга, а всех, кто обеспечивает безопасность Перми и региона – краевых и городских властей, служб спасения и гражданской защиты населения», – подчеркнул руководитель гидроэлектростанции Сергей Двинянинов.

Дмитрий Махонин отметил также, что благодаря модернизации станции на объекте созданы благоприятные условия труда. Кроме того, современное оборудование позволяет вырабатывать электроэнергию с бо́льшим КПД.

«От этого напрямую зависит стоимость электроэнергии для потребителей Прикамья. Этот показатель является конкурентным преимуществом для региона в плане развития экономики и промышленности», – заключил Дмитрий Махонин.

© «Вечерние ведомости»

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