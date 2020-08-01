За выходные автокинотеатр под открытым небом посетили около 1000 жителей Прикамья

15:33 | 3.08.2020

В минувшие выходные в Камской долине начал работу автокинотеатр «Спеши в кино», где для зрителей каждую пятницу, субботу и воскресенье проходят бесплатные показы фильмов и дают представления артисты. 7, 8 и 9 августа здесь покажут ленты «Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры» и «Мэри Поппинс, до свиданья», а Пермский губернский оркестр представит свою музыкальную программу. Начало сеансов: 20:00.



Программу кинопоказов в эту пятницу открыла нашумевшая лента с голливудским актерским составом - «Война Токов» (2017 год, режиссёр Альфонсо Гомез-Рейон), рассказывающая историю двух конкурирующих энергетических компаний Эдисона и Вестингауза. Показ состоялся при полном аншлаге – на площадке собрались 200 машин, 400 зрителей.



Программу еженедельных субботних концертов открыл Пермский академический Театр-Театр. Артисты исполнили для зрителей любимые фрагменты известных мюзиклов и спектаклей – «Винил» и «Jesus Christ Superstar», «Алые паруса», «Географ глобус пропил» и концерта «Двое в городе». В этот вечер на площадке собрались 169 машин и 358 зрителей. Звук концерта передавался через радиоприемник, а следить за изображением на экране позволяли камеры прямой трансляции. Зрители поддерживали артистов сигналами своих авто.



Завершилась программа этого уикенда просмотром знаменитой советской ленты «Асса» (1987 год, режиссёр Сергей Соловьёв), в съемках которого приняли участие легенды русского рока Виктор Цой и Борис Гребенщиков. Кинопросмотр объединил 225 зрителей, которые приехали на 110 машинах.



В эти выходные – с 7 по 9 августа – гостей ждет новая программа.



7 августа в 20:00 состоится автопоказ фильма-байопика о жизни известного мастера эпохи Возрождения - «Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры» (2019 год, режиссер: Хесус Гарсес Ламберт, 12+). Знаменитый итальянец прославился не только как великий художник, но и как скульптор, писатель, архитектор и учёный. Фигура да Винчи остаётся культовой в мире искусства и науки и через 500 лет после его смерти. Фильм Хесуса Гарсеса Ламберта – это исторически достоверная реконструкция быта, творчества и экспериментов да Винчи, которая также приподнимает завесу тайны над его внутренним миром.



8 августа в 20:00 любителей музыки приглашают на большой «живой» концерт Пермского губернского оркестра. В программе прозвучат любимые популярные, джазовые и классические произведения, песни из кинофильмов в исполнении солистов: Натальи Кирилловой, Елены Бурди, Эдуарда Морозова и Александра Тыщика. Свои танцевальные номера представит хореографическая группа оркестра.



9 августа в 20:00 состоится семейный автопоказ музыкального фильма-мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания» (1983 год, режиссер Леонид Квинихидзе), снятого творческим объединением телевизионных фильмов киностудии «Мосфильм». Добропорядочное семейство Бэнкс озабочено поиском няни для своих детей. В ответ на объявление в газете к ним приходит Мэри Поппинс. Однако это не простая няня: она может понимать язык зверей и птиц, заставить не в меру любезного мясника запеть, оживить статую и предоставить взрослым возможность встретиться со своим детством. Музыку к этой ленте написал знаменитый композитор Максим Дунаевский.



Фильмы предоставлены «Пермской синематекой» при поддержке киностудии «Мосфильм».



На площадке организована фуд-зона от Petruccio, Chicken и CofeeToffee. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно сообщить о своем заказе по телефону, и он будет доставлен прямо к автомобилю.

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