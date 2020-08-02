В Перми пройдут «горячие линии» о фактах безрецептурного отпуска лекарственных средств психотропного действия

15:00 | 3.08.2020

«Горячие линии» будут организованы в каждом районе.



Администрация Перми с 5 августа до 25 декабря проведет «горячие линии», на которые можно будет сообщать сведения о фактах безрецептурного отпуска лекарственных средств психотропного, психоактивного действия от жителей города.



Сообщить эту информацию можно в территориальные органы администрации Перми по месту выявления факта по следующим телефонам:

- администрация Дзержинского района города Перми, телефон: 246-51-32;

- администрация Индустриального района города Перми, телефон: 227-92-53;

- администрация Кировского района города Перми, телефон: 205-62-24;

- администрация Ленинского района города Перми, телефон: 212-07-17, 212-07-21, 212-32-39, 212-14-60;

- администрация Мотовилихинского района города Перми, телефон: 260-11-72;

- администрация поселка Новые Ляды: телефон 295-86-46;

- администрация Орджоникидзевского района города Перми, телефон: 263-53-24;

- администрация Свердловского района города Перми, телефон: 241-31-78.



Информация о фактах безрецептурного отпуска лекарственных средств психотропного, психоактивного действия будет доведена до территориального органа Росздравнадзора по Пермскому краю для принятия соответствующих мер.

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