Пермь: новости дня
14:31 | 3.08.2020
Дмитрий Махонин поручил создать в Прикамье реестр типовых проектов ферм на 200-400 голов скота
«Сельское хозяйство – традиционная отрасль для Оханского округа. Рад лично убедиться в том, что в территории есть такие крепкие крестьянско-фермерские хозяйства, которые активно пользуются господдержкой для развития и модернизации. Пермский край помогает таким агропредприятиям не только субсидиями. Регион берет на себя решение задач по благоустройству и созданию комфортной среды. В селе Дуброво никогда не было асфальта. В этом году при поддержке края на центральной улице уложили асфальтобетонное покрытие. Для безопасности жителей с двух сторон проезжей части обустроили тротуары», – отметил Дмитрий Махонин.
Директор хозяйства ООО «Дуброво-Агро» Валерий Русинов отметил значимость новой дороги и рассказал, что местные жители ждали ее многие годы. Прежде всего, она важна для 1 тыс. жителей села, а также – для фермы, на которой трудится 157 работников. Качественное сырье для изготовления молочной продукции хозяйство более 10 лет поставляет на ООО «Маслозавод Нытвенский». Ежемесячно на ферме производится порядка 300 тонн молока. Поголовье племенного крупного рогатого скота на предприятии составляет 1448 голов, в том числе коров – 640 голов.
Агрохозяйство самостоятельно возделывает земли для выращивания кормовых заготовок. Площадь сельскохозяйственных угодий ООО «Дуброво-Агро» – 5701 га, в том числе пашни – 5110 га, валовой сбор зерна в 2019 году составил более 2,3 тыс. тонн.
По словам директора агрохозяйства, предприятие регулярно пользуется господдержкой для развития. За два прошедших года на ферме произошло крупное обновление тракторного парка. В этом году по программе АО «Росагролизинг» было приобретено 6 единиц сельхозтехники отечественного производства. На эти цели было направлено, в том числе, 20 млн руб. федеральных и краевых субсидий. В результате в парке ООО «Дуброво-Агро» появился новый КамАЗ, 3 трактора и современные прицепные машины.
«В среднем наше хозяйство ежегодно получает около 10-11 млн руб. господдержки. Это значительная сумма, учитывая, что выручка по году у нас 100 млн руб. Таким образом, 10% на пополнение финансов – это средства краевых и федеральных субсидий», – пояснил он.
Фермер показал Дмитрию Махонину телятник для молодняка, в котором содержатся коровы в возрасте 10-12 месяцев. Он расположен в помещении бывшего колхоза «Ленинский путь». «С одной стороны, это хорошо, потому что на ремонт и оснащение помещения мы использовали всего 1,5 млн руб. Но с другой, когда мы соберемся провести модернизацию, такие фермы новое оборудование просто не вместят, современная техника сюда не войдет. А затраты на проект современного комплекса для таких средних по площади и объему агропредприятий, как у нас, порой сопоставимы с суммой, которая будет потрачена на само строительство», – обозначил Валерий Русинов.
Дмитрий Махонин поручил министерству сельского хозяйства Пермского края создать в регионе реестр типовых проектов ферм на 200-400 голов скота, которыми агропредприятия в дальнейшем могли бы без лишних затрат пользоваться для модернизации своих хозяйств.
© «Вечерние ведомости»
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