Пермякам напоминают о важности проверки газового оборудования

13:14 | 3.08.2020

Как поясняют в ИГЖН Пермского края, специализированная организация обязана осуществлять техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования не реже 1 раза год.



АО «Газпром газораспределение Пермь» является одной из специализированных организаций, которые оказывают услуги по проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на территории города Перми. Инспекция государственного жилищного надзора напоминает, что сейчас начались плановые проверки газового оборудования в многоквартирных домах. При этом сотрудники специализированной организации соблюдают необходимые меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники получают средства индивидуальной защиты и проходят медицинский осмотр перед выходом на работу.



При этом за отказ в допуске сотрудников специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию газового оборудования предусмотрена административная ответственность.



«Важно помнить, что собственники, которые не допустили специалистов газовой службы для проверки исправности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, не только подвергают свои жизни опасности, но и ставят под угрозу безопасность всех жителей многоквартирного дома. Газовое оборудование – это источник повышенной опасности, и относиться к нему нужно ответственно. Регулярное техническое обслуживание позволяет контролировать состояние газового оборудования, своевременно выявлять неисправности, а значит, обеспечивать безопасность людей», - отметил начальник инспекции Александр Евсюков.



Так, например, в 2020 году инспекция на основании материалов, направленных АО «Газпром газораспределение Пермь», рассмотрела 192 административных дела. По результатам рассмотрения к административной ответственности привлечены 148 собственников жилья за отказ в допуске специалистов для проверки газового оборудования в домах и квартирах с назначением им штрафа на сумму 148 000 рублей.



Минимальный размер административного штрафа, предусмотренного ч. 3 ст. 9.23 КоАП РФ, устанавливающей административную ответственность за данное правонарушение, для граждан равен 1000 рублей, максимальный – 2000 рублей.

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