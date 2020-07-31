Пермская компания инвестирует 300 млн рублей в свое платежное приложение для самозанятых

03:58 | 2.08.2020

Пермская финтех-компания Ckassa намерена инвестировать до 300 млн руб. в развитие своего приложения для самозанятых и микробизнеса – Ckassa Start. Предполагаемый период реализации проекта – два года.



«Привлеченные средства мы планируем направить на оптимизацию приложений для Android и iOS, на расширение аудитории в России, анализ рынка для запуска в странах СНГ и Европы», – сообщил председатель совета директоров (СОВ) Ckassa Сергей Шевков.



Ckassa Start – разработка этого года. Это мобильное приложение для приема безналичных платежей с мгновенным подключением и без необходимости открытия расчетного счета в банке.



Как рассказывают разработчики, сейчас микробизнес живет на миксе из банкинга для физлиц и обрезанных решений от платежных систем. Это неудобно и не всегда законно. Увидев эту «боль», компания создала Ckassa Start. Приложение позволяет самозанятым легко получать денежные средства от клиентов и распоряжаться ими без похода в банк (при помощи виртуальной карты).



Отметим, в Пермском крае на середину июля зарегистрировано почти 13 тыс. самозанятых. Приложение позволяет клиентам оплачивать услуги с помощью прикладывания банковской карты к телефону, на котором установлено приложение. Таким образом, смартфон срабатывает в качестве терминала.



В компании подчеркивают, что защита безналичных платежей обеспечивается по высокому уровню безопасности международного стандарта PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard – стандарт безопасности данных индустрии платежных карт, разработанный Советом по стандартам безопасности индустрии платежных карт, учрежденным международными платежными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover). Все платежные операции фискализируются в соответствии с ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Разработчики Ckassa аккредитованы в Центральном банке РФ, а также каждый год проходят сертификацию по безопасности в международных платежных системах VISA, MasterCard и МИР.



Сервис платежей Ckassa (прежнее название «Центральная касса») работает с 2014 года. Главный офис находится в Перми. Компания является резидентом «Технопарка Пермь». Приложение Ckassa в GooglePlay скачали более 1 млн раз. Разработчик является лидером по обслуживанию безналичной оплаты независимых служб такси («Везет», «ТапТакси», «Лайм», всего свыше 700 служб России). Специализируется на разработке платежных решений для операторов связи, служб такси, доставки, гостиниц и ЖКХ.

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