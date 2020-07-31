Пермь: новости дня
03:56 | 2.08.2020
Детская выездная поликлиника Пермского края восстановила свою работу в условиях пандемии
В текущей эпидобстановке, учитывая требование обязательной дезинфекции кабинета и всех поверхностей после каждого пациента, максимальное количество приемов в смену сократилось до 15 (ранее приемы были открыты на 20 пациентов). Отметим, что все специалисты работали в СИЗ, пациенты и их родители соблюдали масочный режим, каждый кабинет оснащен рециркулятором для обеззараживания воздуха. Пациентов накануне осматривал педиатр на наличие катаральных явлений: все дети, приглашенные на прием, должны иметь отрицательный COVID-анамнез (за последние 14 дней не контактировать с пациентами, больными коронавирусом).
На следующей неделе состоится выезд в Еловский округ. Всего до конца года узкие специалисты проведут консультации для маленьких пациентов 13 территорий Прикамья.
«Мы мобилизовали все имеющиеся у клиники ресурсы для организации работы выездной поликлиники в новых условиях, перерыв в работе выявил потребность в очных консультациях специалистов краевой поликлиники в территориях. Медпомощь продолжает оказываться и онлайн. Объемы телемедицинских консультаций с мая увеличились в 2,5 раза: в июне проведено почти 1200 таких консультаций, из которых 888 провели сотрудники амбулаторно-поликлинического звена», – подытожила Юлия Богоявленская, главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Пермского края, заведующая консультативной поликлиникой Краевой детской клинической больницы.
На сегодня вся потребность в консультациях по гематологии, онкологии и аллергологии-иммунологии удовлетворена, значительно сокращена и очередь к генетикам.
© «Вечерние ведомости»
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