03:56 | 2.08.2020

Детская выездная поликлиника Пермского края восстановила свою работу в условиях пандемии. Бригада из трех врачей консультативно-диагностической поликлиники выезжала в Суксунский городской округ. В ее составе работали аллерголог-иммунолог, ортопед и кардиолог. 44 маленьких пациента получили консультации узких специалистов.



В текущей эпидобстановке, учитывая требование обязательной дезинфекции кабинета и всех поверхностей после каждого пациента, максимальное количество приемов в смену сократилось до 15 (ранее приемы были открыты на 20 пациентов). Отметим, что все специалисты работали в СИЗ, пациенты и их родители соблюдали масочный режим, каждый кабинет оснащен рециркулятором для обеззараживания воздуха. Пациентов накануне осматривал педиатр на наличие катаральных явлений: все дети, приглашенные на прием, должны иметь отрицательный COVID-анамнез (за последние 14 дней не контактировать с пациентами, больными коронавирусом).



На следующей неделе состоится выезд в Еловский округ. Всего до конца года узкие специалисты проведут консультации для маленьких пациентов 13 территорий Прикамья.



«Мы мобилизовали все имеющиеся у клиники ресурсы для организации работы выездной поликлиники в новых условиях, перерыв в работе выявил потребность в очных консультациях специалистов краевой поликлиники в территориях. Медпомощь продолжает оказываться и онлайн. Объемы телемедицинских консультаций с мая увеличились в 2,5 раза: в июне проведено почти 1200 таких консультаций, из которых 888 провели сотрудники амбулаторно-поликлинического звена», – подытожила Юлия Богоявленская, главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Пермского края, заведующая консультативной поликлиникой Краевой детской клинической больницы.



На сегодня вся потребность в консультациях по гематологии, онкологии и аллергологии-иммунологии удовлетворена, значительно сокращена и очередь к генетикам.

© «Вечерние ведомости»