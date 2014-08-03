«Пермская сетевая компания» приступает к профилактике теплосетей в микрорайоне Парковый

21:00 | 1.08.2020

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») с 3 августа начинают гидравлические испытания теплосетей для части зданий Мотовилихинского, Свердловского, Кировского и Дзержинского районов Перми. С этой даты теплоэнергетики проведут проверку теплопроводов, по которым теплоноситель поступает в многоквартирные дома и социальные объекты.



Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании http://www.tplusgroup.ru/org/perm/ в разделе «Гидравлические испытания». Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.



В случае если после завершения гидравлических испытаний подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.



Гидравлические испытания: 03.08-14.08

ул. Ильи Репина, 104, 115, 120;

ул. Васнецова, 16а;

ул. Гайвинская, 82, 95, 105.



Гидравлические испытания: 03.08-16.08

Комсомольский проспект, 4, 6, 8, 10;

ул. Валериана Куйбышева, 1, 2, 3, 4, 4а;

ул. Монастырская, 10, 12, 12а, 12/1, 14а, 14б, 53а, 53б;

ул. Степана Окулова, 4, 4а, 6, 7;

ул. Осинская, 2а;

ул. Газеты «Звезда», 2, 2а;

ул. Советская, 52, 54, 56;

ул. Холмогорская, 2г, 2е, 2д, 2в, 2з, 4а, 4б, 4в, 4г;

бульвар Гагарина, 74, 74в, 78, 80, 80а, 84, 84а, 86, 86а, 88, 113б;

ул. Старцева, 61, 61/1;

ул. Запорожская, 1, 1/1, 1а;

ул. Агатовая, 26, 28, 32, 36;

ул. Сакко и Ванцетти, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111;

ул. Нижнекамская, 25а;

ул. Воронежская, 1, 3, 8, 17а, 19, 20, 22, 24, 29 33, 37, 41, 44, 55, 56, 58, 59;

ул. Фадеева, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 13а, 14, 15;

ул. Панфилова, 2, 4а, 6а, 6б, 6/1, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10, 11а, 12, 13а, 14, 14/1, 16, 17б, 18, 18а, 19, 20;

ул. Мензелинская, 7, 9, 12, 14, 15, 16;

ул. Ялтинская, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17;

ул. Глазовская, 1, 1а, 3, 7, 9, 11/1;

ул. Ласьвинская, 110;

ул. 2-я Буровая, 13,

ул. Дунайская, 15, 17, 19;

ул. Надежды Крупской, 79, 81, 83;

ул. Аркадия Гайдара, 7а, 9а, 11а, 13а;

ул. Пушкарская, 90, 92, 92/1, 92/2, 92/3, 94, 96, 98, 100, 128, 130, 132, 134;

ул. Лякишева, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5;

ул. Андрея Юрша, 1, 3, 3а, 5, 7/1-10, 7а, 9, 9а, 11, 21, 23, 25, 25/1, 29, 31, 33, 35, 37, 42а, 34, 36, 38, 40, 54, 56, 56а, 60, 60а, 62, 64, 64а, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 92, 96, 100;

ул. Звонарева, 1, 2, 2/1, 2, 3, 4, 4а, 4/1, 4/2, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 37, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45;

ул. Пономарева, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 56, 56а, 65, 75, 77а, 79, 81, 87, 91;

ул. Уинская, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 42/1, 44, 66, 68;

ул. Сапфирная, 14, 16;

ул. Подольская, 33, 35;

ул. Отто Шмидта, 56;

ул. Старцева, 1/1-6, 1а, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 11а, 13, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 17а, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 23, 31, 31а;

ул. Антона Макаренко, 6, 10а, 12а, 12б, 14а, 16а, 18, 19, 21, 23, 25;

ул. Александра Грибоедова, 68;

ул. Лесная, 5/1-4.



Гидравлические испытания: 03.08-17.08

ул. Борчанинова, 15, 62, 85;

шоссе Космонавтов, 6, 8, 10, 10а, 14, 16, 18;

Баковый переулок, 5;

ул. Александра Пушкина, 102, 104, 107а, 108, 108а, 109, 110, 112, 114, 116а, 116б, 116в, 113, 115;

ул. Екатерининская, 133, 135, 141,

ул. Анатолия Луначарского, 94, 96, 103, 105, 122а;

ул. Крисанова, 26, 26а.



Гидравлические испытания: 05.08-18.08

проспект Парковый, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3б, 3/1, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 8а, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 13, 14, 15а, 15б, 15в, 16, 18, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 24, 23, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37а, 37б, 37в, 37г, 38, 39, 40, 40а, 41а, 41б, 41в, 41г, 42, 43, 45а, 45б, 45в, 46, 48, 50, 52, 54/1, 54/2;

ул. Василия Каменского, 2а, 3, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 24;

ул. Подлесная, 2, 3а, 5, 6, 7, 7/3, 7/4, 9, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 19/1, 19/2, 21, 21/2, 23/1, 23/2, 23/3, 25, 27/1, 27/2, 29, 33, 35, 37, 37а, 39, 43а, 45, 47;

ул. Переселенческая, 102, 104, 111;

ул. Гатчинская, 15, 18, 20;

ул. Углеуральская, 27;

ул. Желябова, 3, 10, 10а, 11, 13, 15, 16, 17, 19;

ул. Строителей, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 24а, 24б, 24в, 24г, 26, 34, 34а, 36, 36/1, 37, 46, 48;

ул. Боровая, 2;

ул. Шпальная, 2;

ул. Куфонина, 7, 9, 10б, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 24, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 32;

ул. Пожарского, 10, 11, 12, 12/2, 14, 15, 17, 19, 21;

ул. Вокзальная, 78, 80;

шоссе Космонавтов, 166, 166а, 166б, 166в, 166г, 194;

ул. 1-я Ипподромная, 5,

ул. Встречная, 27, 31а, 35, 35а, 37.



Гидравлические испытания: 06.08-19.08

ул. Швецова, 31а;

ул. Газеты "Звезда", 42, 42а;

ул. Революции, 26, 28, 30.

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