Пермь: новости дня
18:13 | 31.07.2020
Дмитрий Махонин и Сергей Черезов открыли самый длинный в истории Пермского края газопровод
Дмитрий Махонин отметил, что региональные власти уделяют большое внимание газификации Пермского края. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 39 газопроводов – беспрецедентное количество. «В скором времени мы, Пермский край, станем первым регионом страны, который подпишет программу газификации с «Газпромом» на следующую пятилетку. За этот период мы должны повысить долю населенных пунктов, подключенных к газу. Это дешевое топливо, оно позволит развивать сельское хозяйство, предприятия. Самое главное – это удобство для наших земляков: мы понимаем, что такое наколоть дрова, затопить печь, а не просто нажать кнопку. Газ дает новый уровень комфорта», – отметил значимость газификации для сельских территорий Дмитрий Махонин.
Газификация села стала возможна благодаря вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода, построенного в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Это один из самых больших газопроводов в Пермском крае. Его протяженность 58 км, охват сразу 2 городских округов, техническая возможность подключения сразу 7 населенных пунктов. Общая стоимость проекта составила свыше 800 млн руб.
«Газификация региона – это системная работа, строящаяся на взаимовыгодном сотрудничестве с органами власти. Наличие газа в сельской местности играет важную роль для экономического развития. Вместе с газом в дома жителей приходит тепло и уют, а значит, повышается уровень и качество жизни населения. Мы хотим, чтобы даже в самых отдаленных уголках Пермского края жизнь была удобной и комфортной», – отметил генеральный директор «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.
После пуска газа врио губернатора зашел в гости к семье Покидько, где его угостили кабачковыми оладушками, испеченными на газовой плите. По словам хозяев, с приходом газа дома стало гораздо комфортнее. «Сразу завели газ в котельную, теперь дом отапливаем газом, а не дровами – гораздо проще! Жене готовить – одно удовольствие. Раньше в кухне стояла электрическая плитка: она долго грелась, регулировать жар было тяжело. Сейчас всё иначе. Мы с соседями очень довольны», – поделился отец семейства Владимир Васильевич.
Для газоснабжения потребителей в с. Меркуши были построены подводящие газопроводы общей протяженностью 10,5 км. Возможность подключиться к сетевому газу в селе получили 223 домовладения и 2 котельные. Стоимость строительства и проектирования газопровода в с. Меркуши составила около 40 млн руб. На сегодня газовики завершили пусконаладочные работы и приступили к подаче газа в дома.
Напомним, с 2015 по 2019 год свои дома к газу подключили свыше 22 тыс. семей Прикамья. В этом году планируется построить 39 газопроводов еще для 9 тыс. домохозяйств. На эти цели из различных источников направлено порядка 2,2 млрд руб., в том числе 520 млн руб. – из краевого бюджета. При этом с 2017 года в регионе действует программа подключения льготных категорий граждан. С 2017 по 2019 год по льготной программе подключились к газу 2134 семьи. На эти цели из бюджета было направлено 82,7 млн руб. В 2020 году газом будет обеспечено еще 1290 семей-«льготников». Объем субсидий краевого бюджета составляет 57,9 млн руб.
Пермский край участвует в Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром» с 2005 года. Инвестиции «Газпрома» в газификацию Пермского края с начала реализации программы составили более 7 млрд руб. За это время построено 44 межпоселковых газопровода общей протяженностью свыше 700 км. Обеспечено газом 75 населенных пунктов, создана техническая возможность для подключения 16 тыс. домовладений.
© «Вечерние ведомости»
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