Департамент транспорта Перми информирует об изменении порядка пополнения «электронного кошелька»

16:34 | 31.07.2020

С 3 августа пополнить транспортные карты в формате «электронного кошелька» можно будет только безналичным способом.



Согласно Федеральному закону о национальных платежных системах, в деятельность операторов электронных денежных средств вносятся изменения. С 3 августа в силу вступает норма, согласно которой пополнение обезличенных счетов возможно только безналичным способом. Держатели транспортных карт для пополнения «электронного кошелька» могут воспользоваться сайтом, личным кабинетом «Сбербанк-онлайн», банкоматами, а также кассами «Почтобанка» и «Центральных касс» при условии совершения платежа банковской картой. Отметим, АО АКИБ «Почтобанк» принимает к оплате только банковские карты «МИР».



Для держателей льготных проездных документов правила оплаты не меняются, поскольку их проездные документы являются персонифицированными. Также не меняется процедура приобретения безлимитных тарифов и тарифа на 60 поездок для транспортных карт.



В департаменте транспорта просят пассажиров быть внимательнее при совершении оплаты своих проездных документов.

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