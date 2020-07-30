До конца следующего года возможность пользоваться мобильной связью появится у 327 тысяч жителей Прикамья

15:15 | 31.07.2020

В следующем году в Пермском крае планируется обеспечить сотовой связью и мобильным интернетом еще 48 населенных пунктов с населением от 250 до 2 тысяч человек. «Сейчас пользоваться услугами сотовой связи могут 97,5% населения Прикамья. До конца 2021 года сотовая связь и интернет появятся в неохваченных населенных пунктах с населением от 250 до 2 тыс. человек – это еще около 327 тысяч человек», – сообщил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.



В этом году в 11 населенных пунктах установлены базовые станции сотовой связи. Работы выполнены подрядчиком по госконтракту с министерством информационного развития и связи Пермского края – ПАО «Ростелеком».



Впервые мобильная связь в этом году появилась в п. Скопкортная (Александровский район), ст. п. Парма (Губахинский городской округ), п. Вая (Красновишерский район), п. Ломовка (Лысьвенский городской округ), д. Груни (Нытвенский район), п. Сим (Соликамский район), п. Вильва (Горнозаводский район), п. Акилово (Кочевский район), а также с. Верхний Сып, с. Нижний Сып, д. Ломь Уинского района.



Обеспечение жителей удаленных сельских поселений качественной сотовой связью – одно из приоритетных направлений работы краевых властей. В 2019 году провайдеры цифровых услуг и сервисов («Ростелеком», «Мегафон», МТС) в рамках государственной программы «Развитие информационного общества» оборудовали базовые станции на территории региона, обеспечив сотовой связью и мобильным интернетом 37 населенных пунктов общей численностью более 14 тыс. человек.



Сотовая связь в населенные пункты проводится в рамках государственной программы «Развитие информационного общества».

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