Пермь: новости дня
12:54 | 31.07.2020
В Свердловском районе Перми из-за ремонта улицы Краснополянской изменятся маршруты трех автобусов
Как рассказали в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, в связи с выполнением ремонтных работ с 1 по 22 августа будет ограничено движение автотранспорта на улице Краснополянской от улицы Уденской до улицы Козьмы Минина и от улицы Козьмы Минина до улицы Бригадирской. Объезд возможен по улицам Нейвинской и Ижевской или через микрорайон Южный.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, автобусные маршруты №51 «микрорайон Владимирский – станция «Пермь-1» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» от микрорайона Владимирский будут следовать по улицам Загарьинской, Пихтовой, Коломенской, Ижевской, Усольской. В обратном направлении автобусы будут следовать по улицам Ижевской, Полазненской, Ижевской, Коломенской, Пихтовой и Загарьинской и далее по маршрутам следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих автобусных остановочных пунктах.
Часть автобусов маршрута №57 «микрорайон Крохалева – НПО «Биомед» будет следовать по маршруту «микрорайон Крохалева – микрорайон Владимирский» без заезда в микрорайон Юбилейный. От микрорайона Крохалева автобусы будут идти от улицы Героев Хасана по улицам Ижевской, Коломенской, Пихтовой, Загарьинской, Краснополянской, Бригадирской, Пихтовой с разворотом на временном остановочном пункте по улице Краснополянской в створе с улицей Пихтовой. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте по улице Краснополянской в створе с улицей Бригадирской, а также на существующих автобусных остановочных пунктах. В обратном направлении автобусы будут следовать по улицам Пихтовой, Ижевской, Усольской, Героев Хасана и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте по улице Пихтовой в створе с улицей Загарьинской и на существующих автобусных остановочных пунктах.
Также часть автобусов маршрута №57 «микрорайон Крохалева – НПО «Биомед» будет следовать по маршруту «микрорайон Крохалева – НПО «Биомед» без заезда в микрорайон Владимирский. В прямом и обратном направлениях автобусы будут идти по улицам Ижевской, Холмогорской и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих автобусных остановочных пунктах. На автобусах будут размещены информационные таблички о пути их следования.
© «Вечерние ведомости»
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