Пермь: новости дня
12:22 | 31.07.2020
Благодаря нацпроекту в больницах Прикамья появятся 27 новых аппаратов УЗИ
Победитель аукциона должен поставить 27 новых современных ультразвуковых аппаратов в лечебные учреждения Прикамья в 90-дневный срок после подписания договора. Итоги аукциона будут подведены 18 августа 2020 года.
В соответствии с техническим заданием, шестнадцать портативных ультразвуковых аппаратов с 3 датчиками должны поступить в Болшесосновскую, Гайнскую, Карагайскую, Сивинскую, Частинскую и Очерскую центральные районные больницы, в Пичугинскую детскую больницу и детскую городскую больницу №3 в г. Пермь, а также в больницы Кунгура, Березников, Чайковского, Чусового, Кудымкара и Краснокамска.
Три портативных ультразвуковых аппарата с 4 датчиками поступят в Краевую детскую клиническую больницу и Детскую клиническую поликлинику №1 в г. Пермь, а также в Кунгурскую детскую больницу.
Четыре УЗИ-аппарата для исследования сердца и сосудов будут поставлены в Чернушинскую городскую больницу и Городскую клиническую больницу №4 в г. Пермь. Один аппарат среднего класса для диагностики онкологических заболеваний поступит в Пермский краевой онкологический диспансер.
Пять УЗИ-аппаратов экспертного класса будут поставлены в Краевую клиническую детскую больницу и ГКБ №4 в г. Пермь, Краевую больницу Е.А. Вагнера в г. Березники, Городские больницы Соликамска и Чайковского.
«Сегодня в отделении ультразвуковой диагностики нашей клиники одновременно трудится 5 специалистов в смену. Для того чтобы сохранять объемы оказываемой медпомощи и улучшать ее качество, необходимо не только постоянное техобслуживание, но и замена медицинского оборудования на высокотехнологичное с расширенным функционалом. Новые аппараты для ультразвуковой диагностики будут использоваться как в диагностике онкологических заболеваний у маленьких пациентов, так и при другой патологии у детей, находящихся на стационарном лечении в нашей больнице», — отметил Дмитрий Шабунин, исполняющий обязанности главного врача краевой детской клинической больницы.
Напомним, это не первая закупка крупногабаритного медоборудования с федеральным финансированием в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В мае-июле 2020 года было объявлено четыре аукциона на приобретение рентгеновского компьютерного томографа, двух магнитно-резонансных томографов, двух мультиспиральных компьютерных томографов, двух ангиографов, семи рентгеновских аппаратов, двух флюорографов и маммографа.
В Прикамье регулярно обновляется оборудование в медицинских учреждениях. Всего в 2020 году было закуплено порядка 30 единиц крупногабаритной современной медицинской техники (с начальной ценой более 3 млн рублей) на общую сумму около 700 млн рублей. В больницы региона приобретаются новые флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, томографы, ангиографические комплексы и другое медоборудование. Средства на них направлены, в том числе, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».
© «Вечерние ведомости»
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